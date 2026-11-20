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HLV U17 Việt Nam tuyên bố đanh thép trước thời khắc lịch sử ở U17 World Cup

Trước trận ra quân của U17 Việt Nam gặp U17 Bỉ, HLV Cristiano Roland đã chia sẻ với truyền thông về quá trình chuẩn bị cũng như thông điệp dành cho các học trò trước thời khắc lịch sử.

Nhà cầm quân người Brazil đánh giá hai tháng vừa qua đều là những giai đoạn quan trọng trong quá trình hoàn thiện sự chuẩn bị của đội tuyển. Dù ý thức rõ trình độ của các đối thủ tại sân chơi thế giới, ông cho rằng điều quan trọng nhất lúc này là các cầu thủ phải thể hiện được năng lực và chơi với tinh thần tốt nhất.

HLV Cristiano Roland trên sân tập U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

“Trong trận đấu với U17 Bỉ, tôi chỉ muốn các cầu thủ thể hiện tốt nhất, chơi hết mình. Khi trận đấu kết thúc, dù kết quả như thế nào, chúng tôi cũng sẽ tự hào về những gì đã làm”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Một trong những thông điệp được HLV Cristiano Roland thường xuyên nhắc nhở các học trò là hãy tận hưởng cơ hội lần đầu tiên được góp mặt tại World Cup. Theo ông, các cầu thủ cần bước vào sân với tâm thế tự tin, vui vẻ và thoải mái, thay vì để áp lực thành tích ảnh hưởng đến màn trình diễn.

“Cơ hội đến với giải đấu lần này có thể là cơ hội duy nhất đối với các em. Vì vậy,tôi muốn các em luôn cảm thấy hân hoan và tự hào khi chơi bóng. Một trong những điều tôi dặn các cầu thủ mỗi ngày là phải cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ và thoải mái khi thi đấu. Trên hết, các em cần có sự tự tin để chơi hết mình”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, HLV Cristiano Roland cũng nhìn nhận sự khác biệt về trình độ giữa sân chơi châu Á và World Cup. U17 Việt Nam cần duy trì bản sắc trong lối chơi, đồng thời cải thiện tốc độ xử lý, chất lượng phối hợp và cường độ thi đấu để thích ứng với yêu cầu cao hơn. Ban huấn luyện cũng đặc biệt chú trọng khả năng giữ cân bằng tâm lý, giúp các cầu thủ không bị ảnh hưởng quá nhiều nếu mắc sai sót trong trận đấu.

U17 Việt Nam hào hứng bước vào U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Theo chiến lược gia người Brazil, điều quan trọng là toàn đội phải nỗ lực thực hiện đúng đấu pháp, duy trì tinh thần tích cực và không từ bỏ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trước mắt, U17 Việt Nam chỉ tập trung cho cuộc đối đầu với U17 Bỉ, chưa nghĩ đến những trận đấu tiếp theo.

“Tôi muốn các em cảm thấy hân hoan, hạnh phúc khi thực hiện những chiến lược và chiến thuật mà ban huấn luyện chuẩn bị. Chúng tôi biết các đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu ở châu lục của họ, nhưng toàn đội cần tự tin và tuân thủ lối chơi đã đề ra”, HLV Cristiano Roland cho biết.