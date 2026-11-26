10:09

Hôm nay 26/11, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng ở vòng bảng U17 World Cup 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Roland sẽ là U17 Mali. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 20h.

Ảnh: VFF.

Trước trận đấu này, U17 Việt Nam có 1 điểm, tạm xếp thứ 3 trong bảng đấu của mình. Nếu có thể đánh bại U17 Mali, U17 Việt Nam sẽ giành quyền vào thi đấu vòng 32 đội. Nếu đạt được điều đó, U17 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử khi trở thành đội tuyển 11 người đầu tiên của bóng đá Việt Nam giành vé vượt qua vòng bảng của một kỳ World Cup.

Chia sẻ sau hành trình đã qua của U17 Việt Nam tại giải đấu năm nay, HLV Roland của U17 Việt Nam nói: “Những gì các cầu thủ làm được thật phi thường. Cách họ cam kết thực hiện và hoàn thành những gì chúng tôi đã lên kế hoạch trong từng trận đấu đối với tôi là điều tuyệt vời. Với chúng tôi, lần đầu tiên có mặt tại đây thật sự rất đáng quý. Đây là cơ hội để các em học hỏi, trưởng thành và ngày càng có tính cạnh tranh cao hơn ở những giải đấu như thế này”.

Ở những trận đấu đã qua, U17 Việt Nam đã thể hiện được khả năng tấn công đa dạng với những tình huống dứt điểm ấn tượng. HLV Roland đã tạo nên rất nhiều phương án để các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp cận khung thành đối phương. 5 bàn thắng sau 2 trận chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Tuy nhiên, hàng thủ của U17 Việt Nam lại để thủng lưới tương đối dễ dàng. Khi các đối thủ thực hiện những bài tấn công cơ bản và không có sai sót ở những khâu quyết định, hàng thủ U17 Việt Nam ngay lập tức yếu thế và không thể chống đỡ. Đó sẽ là điều các cầu thủ trẻ Việt Nam cần cải thiện nếu muốn biến những màn trình diễn hay về mặt cảm xúc thành điểm số, thành kết quả chiến thắng cụ thể.

Đối thủ của U17 Việt Nam trong trận đấu tối nay là U17 Mali. Đại diện châu Phi đã toàn thắng 2 trận đã qua, ghi 5 bàn và mới chỉ 1 lần thủng lưới. Với những cầu thủ có thể lực sung mãn, U17 Mali sẵn sàng chơi cường độ cao trong cả trận, khiến đối thủ luôn gặp khó khăn trong từng đường bóng.

Nhìn cách Mali vượt qua Bỉ sau khi đã bị dẫn bàn ở lượt trận thứ 2, đội bóng này cũng có nền tảng kỹ thuật ở mức ấn tượng cùng tâm lý thi đấu không hề tệ. Do đó, U17 Mali được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U17 Việt Nam.

Nhiều ý kiến cho rằng U17 Mali có thể sẽ giữ quân cho các trụ cột sau khi đã chính thức có vé vào vòng trong. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể không xảy ra khi đại diện châu Phi vẫn cần thắng lợi để đạt điểm số cao, qua đó tìm được đối thủ dễ dàng hơn ở vòng sau. Điều này đến từ quy định của FIFA về việc không sắp xếp sẵn nhánh đấu mà chỉ quyết định các cặp đấu sau khi đã xác định đủ 32 đội ở vòng loại trực tiếp.

Liệu U17 Việt Nam có đủ sức giành chiến thắng lịch sử trước U17 Mali để tiến vào vòng trong? Hãy theo dõi buổi tường thuật trực tuyến lúc 20h tối nay trên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam để tìm ra câu trả lời.