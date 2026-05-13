Trực tiếp U17 Việt Nam 0-0 U17 UAE: Mệnh lệnh phải thắng
VOV.VN - Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 UAE lượt trận 3 bảng C giải U17 châu Á 2026 diễn ra vào lúc 0h ngày 14/5.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Trong lượt trận cuối bảng B giải U17 châu Á 2026, U17 Trung Quốc giành chiến thắng 2-0 trước U17 Qatar. Dù bằng điểm với U17 Indonesia, U17 Qatar, nhưng U17 Trung Quốc có hiệu số đối đầu tốt hơn so với hai đối thủ nên đứng nhì bảng B sau U17 Nhật Bản.
Việc U17 Trung Quốc loại U17 Qatar giành vé vào tứ kết U17 châu Á 2026, vô tình đẩy U17 Việt Nam vào thế khó trong việc canh tranh vé dự U17 World Cup 2026. Bởi U17 Qatar bị loại đồng nghĩa với việc sẽ không có suất thứ ba thành tích tốt nhất ở U17 châu Á 2026 đi World Cup 2026.
Do vậy, U17 Việt Nam nếu muốn có vé U17 World Cup 2026 thì phải đứng nhất hoặc nhì bảng C. Để có được thứ hạng này, thầy trò HLV Cristiano Roland phải thắng U17 UAE, hoặc kiếm ít nhất 1 điểm, đồng thời chờ kết quả thuận lợi từ trận đấu giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen.
Chuẩn bị cho trận đấu với U17 UAE, HLV Cristiano Roland không chỉ rèn chuyên môn mà còn trực tiếp củng cố tinh thần học trò. Nhà cầm quân người Brazil yêu cầu toàn đội tin tưởng vào quá trình chuẩn bị suốt thời gian qua.
Ông chỉ đạo các cầu thủ duy trì sự tập trung, tuân thủ nghiêm kỷ luật chiến thuật, chơi bóng đơn giản, hiệu quả và phát huy tối đa những kỹ năng ban huấn luyện đã truyền đạt. HLV Cristiano Roland khẳng định: Nếu U17 Việt Nam giữ vững sự tự tin, tinh thần đoàn kết và bám sát đấu pháp, đội hoàn toàn có thể giành kết quả tích cực.
Không khí buổi tập diễn ra rất khẩn trương và tích cực. Các cầu thủ "nuốt trọn" giáo án với sự tập trung cao độ. Ban huấn luyện liên tục rà soát các phương án chiến thuật đối phó U17 UAE, xoáy sâu vào khả năng chuyển đổi trạng thái, tổ chức phòng ngự và chắt chiu cơ hội tấn công.
Theo lịch U17 Việt Nam và U17 UAE sẽ so tài vào lúc 0h00 ngày 14/5 (giờ Việt Nam). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.
U17 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết VCK U17 châu Á cùng suất dự FIFA U17 World Cup 2026 trước màn so tài với U17 UAE lúc 0h ngày 14/5.
Với cục diện hiện tại ở bảng C, U17 Việt Nam chỉ cần đánh bại U17 UAE là chắc chắn giành vé vào tứ kết giải U17 châu Á, đồng thời đoạt suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026 mà không cần quan tâm kết quả trận đấu giữa U17 Hàn Quốc và U17 Yemen.
Trong trường hợp hòa U17 UAE, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ phụ thuộc vào kết quả trận đấu còn lại. Nếu U17 Hàn Quốc không thua U17 Yemen, U17 Việt Nam vẫn có khả năng cạnh tranh vị trí nhì bảng.
Sau thất bại trước U17 Hàn Quốc, U17 Việt Nam đã rút ra nhiều bài học quan trọng, đặc biệt ở khả năng duy trì sự tập trung nơi hàng thủ trong những phút cuối trận. Đây được xem là yếu tố then chốt nếu đội bóng áo đỏ muốn hoàn thành mục tiêu giành vé dự World Cup.
Trước lượt trận quyết định, ban huấn luyện U17 Việt Nam chắc chắn đã nghiên cứu kỹ đối thủ. U17 UAE từng gây bất ngờ khi cầm hòa U17 Hàn Quốc 1-1 nhưng sau đó lại để thua U17 Yemen 2-3, cho thấy sự thiếu ổn định về phong độ.
Đại diện Tây Á chỉ còn con đường buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Điều đó khiến U17 UAE nhiều khả năng phải đẩy cao đội hình chơi tấn công, tạo cơ hội để U17 Việt Nam phát huy sở trường phòng ngự phản công.
Theo HLV Cristiano Roland, những sai lầm ở trận gặp U17 Hàn Quốc là bài học quý giá giúp các cầu thủ trưởng thành hơn. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh bóng đá luôn được quyết định bởi những chi tiết nhỏ và yêu cầu các học trò giữ tinh thần mạnh mẽ trước trận đấu quan trọng nhất vòng bảng.
U17 UAE sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình, thể lực tốt và thường chơi với cường độ cao, đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống bóng bổng và chuyển đổi trạng thái nhanh. Vì vậy, U17 Việt Nam cần duy trì sự tỉnh táo, phân phối sức hợp lý và tận dụng tối đa những thời điểm quyết định.
Tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2026 chỉ còn cách U17 Việt Nam đúng 90 phút. Đây là cơ hội lớn để thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam tạo nên dấu mốc đáng nhớ cho bóng đá nước nhà.
