Trực tiếp U17 Việt Nam 1-0 U17 Malaysia: Quý Vương sớm ghi bàn mở tỷ số
VOV.VN - Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Malaysia trong khuôn khổ chung kết U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra lúc 19h30 hôm nay 24/4.
37': Nỗ lực đột phá!!! Sỹ Bách nhảy múa giữa vòng vây đối phương trước khi ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài xác định không có lỗi.
30': Nỗ lực bất thành!!! U17 Việt Nam liên tiếp được hưởng 2 quả phạt góc và thực hiện 2 phương án phối hợp khác nhau nhưng đều không thành công.
24': U17 Malaysia đáp trả!!! Azam Muslim đột phá dũng mãnh ở trung lộ rồi tung cú sút chệch cột dọc.
21': KHÔNG VÀO!!! U17 Việt Nam được hưởng quả phạt bên cánh phải. Minh Thủy treo bóng vào vòng cấm. Đăng Khoa đánh đầu vọt xà ngang.
16': U17 Việt Nam giảm tốc sau bàn mở tỷ số!!! Các học trò HLV Cristiano Roland chủ động chơi chậm rãi, phối hợp qua lại sau khi nắm lợi thế dẫn trước thay vì tiếp tục ào ạt tấn công như đầu trận.
11': VÀO!!! U17 Việt Nam 1-0 U17 Malaysia
U17 Việt Nam chuyển hóa sức ép thành bàn thắng mở tỷ số trước U17 Malaysia. Quý Vương là người lập công với pha ra chân quyết đoán sau tình huống phối hợp đá phạt góc.
7': KHUNG THÀNH U17 MALAYSIA RUNG CHUYỂN!!! Sỹ Bách nỗ lực bứt tốc đón đường chuyền dài vượt tuyến của Anh Hào rồi dứt điểm dội cột dọc từ góc hẹp.
5': Không có phạt đền!!! Các cầu thủ U17 Việt Nam cho rằng bóng đã chạm tay hậu vệ U17 Malaysia sau cú sút của Sỹ Bách nhưng trọng tài lắc đầu.
3': Cơ hội đầu tiên thuộc!!! U17 Việt Nam phối hợp đập nhả ăn ý trước khi Nguyễn Lực tung cú sút xa chệch cột dọc.
Trận đấu bắt đầu!!! U17 Việt Nam giao bóng
Vào lúc 19h30 ngày hôm nay 24/4, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 gặp đối thủ U17 Malaysia. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Gelora Delta, thành phố Gresik, vùng đô thị Surabaya (Indonesia).
Để có mặt ở trận đấu này, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước U17 Australia ở bán kết trong khi U17 Malaysia đánh bại U17 Lào với tỷ số 3-0.
Trên hành trình tiến đến trận đấu cuối cùng, U17 Việt Nam đã từng thắng U17 Malaysia 4-0 ở vòng bảng. Do đó, toàn đội đang rất tự tin để có thể giành chiến thắng trận chung kết và bước lên ngôi vô địch. Nếu làm được điều đó, U17 Việt Nam sẽ có lần đầu tiên nâng cúp kể từ năm 2017 (thời điểm giải giành cho lứa tuổi 15).
Trong hơn một năm qua, HLV Cristiano Roland đã gây dựng lên một lứa U17 Việt Nam càng ngày càng nhuần nhuyễn và ăn ý trong lối chơi. Với hạt nhân là Nguyễn Lực và Văn Dương (những cầu thủ dự VCK U17 châu Á 2025 ở tuổi 16) cộng thêm các nhân tố sinh năm 2009 tài năng, nhà cầm quân người Brazil đang có trong tay một tập thể rất hiểu nhau, cùng nhau chinh chiến qua nhiều giải đấu kể từ giải giao hữu ở Nội Mông (Trung Quốc) vào năm 2025.
Trong khi đó, U17 Malaysia đến với giải này gồm đa số là các nhân tố sinh năm 2010. Sau khi bị chính U17 Việt Nam loại ở vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Malaysia đã được LĐBĐ nước này "làm mới" với nòng cốt là các cầu thủ 16 tuổi để chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2027.
Sau trận ra quân thua U17 Việt Nam 0-4, U17 Malaysia đã toàn thắng ở ba trận đấu sau đó mà không thể thủng lưới bàn nào. Đó cũng sẽ là điều mà U17 Việt Nam cần lưu tâm trong trận chung kết tối nay.
