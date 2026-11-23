Trực tiếp U17 Việt Nam 2-2 U17 New Zealand: Đại Nhân tỏa sáng, gỡ hòa kịch tính
VOV.VN - Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 New Zealand trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 tại bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra lúc 22h30 ngày 23/11 theo giờ Hà Nội.
U17 Việt Nam bước vào trận gặp U17 New Zealand sau thất bại 2-3 trước U17 Bỉ ở ngày ra quân. Dù trắng tay, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ vẫn tạo được dấu ấn, đặc biệt là hai bàn thắng đẹp mắt do Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện.
Những pha lập công ấy cho thấy sự chuẩn bị đáng chú ý của U17 Việt Nam, nhất là trong các tình huống cố định. Đội bóng của HLV Cristiano Roland cũng chứng minh khả năng cạnh tranh khi tạo ra thế trận không quá lép vế trước đối thủ được đánh giá cao hơn.
Trong khi đó, U17 New Zealand đang khát điểm sau trận thua U17 Mali 0-3. Bởi vậy, cuộc so tài giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi đôi bên đều quyết tâm chiến đấu hết mình vì cơ hội đi tiếp tại U17 World Cup 2026.
Theo thể thức thi đấu tại U17 World Cup 2026, các đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ cùng 8 đội thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng knock-out.
Nếu có thể đánh bại U17 New Zealand, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành đội tuyển sân 11 người đầu tiên của bóng đá Việt Nam giành chiến thắng ở World Cup. Trước đó, bóng đá Việt Nam mới chỉ có 1 điểm tại World Cup sân 11 người, khi U20 Việt Nam hòa U20 New Zealand 0-0 tại U20 World Cup 2017.