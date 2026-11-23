11:16

U17 Việt Nam quyết tâm tạo chiến tích đáng nhớ

Trả lời phỏng vấn trước trận gặp U17 New Zealand, tiền vệ Đào Quý Vương cho biết: “Ba đối thủ tại bảng G U17 World Cup 2026 đều rất mạnh. Chúng em quyết tâm sẽ chơi một trận đấu cống hiến cho người hâm mộ”.

"Từ trận ra quân gặp U17 Bỉ, chúng em nhận thấy mình cần chơi nhanh hơn vì đối thủ áp sát rất nhanh. Các cầu thủ cũng cần giữ cự ly gần nhau hơn để có thể phối hợp và thoát pressing" - Cầu thủ U17 Việt Nam nói thêm.

Đào Quý Vương cũng tiết lộ, ban huấn luyện U17 Việt Nam ghi nhận tinh thần thi đấu và những nỗ lực của các cầu thủ trong cuộc đối đầu với U17 Bỉ, đồng thời nhắc nhở toàn đội không nên quá lưu luyến kết quả trận đấu đã qua để tập trung tối đa cho trận đấu kế tiếp.

Tiền vệ Đào Quý Vương của U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Trong khi đó, HLV Cristiano Roland khẳng định: “Trước mỗi đối thủ, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu mỗi trận là có điểm số. Biết rằng trận đấu tới sẽ rất khó khăn nhưng U17 Việt Nam sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể”.

HLV Cristiano Roland cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ đôi chân trên mặt đất sau những lời khen dành cho 2 bàn thắng vào lưới U17 Bỉ. Theo ông, sự khiêm tốn và tỉnh táo là những yếu tố cần thiết để U17 Việt Nam bước vào trận đấu tiếp theo với quyết tâm cao nhất.

Về sự chuẩn bị cho trận gặp U17 New Zealand, HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện đã tổ chức họp kỹ thuật để phân tích trận đấu với U17 Bỉ, đồng thời rút kinh nghiệm từ những bàn thua. Theo ông, đây là những bài học quan trọng đối với quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ, giúp các cầu thủ U17 Việt Nam hoàn thiện bản thân và vận dụng tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo.