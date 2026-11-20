TRỰC TIẾP U17 Việt Nam vs U17 Bỉ: Khởi đầu hành trình lịch sử tại World Cup
VOV.VN - Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Bỉ trong khuôn khổ bảng G U17 World Cup 2026 diễn ra lúc 20h ngày 20/11 theo giờ Hà Nội.
Hôm nay 20/11, U17 Việt Nam sẽ có màn so tài với U17 Bỉ, trận đấu ở lượt trận đầu tiên của bảng G, U17 World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Việt Nam giành quyền tham dự U17 World Cup.
Công tác chuẩn bị của thầy trò HLV Roland đã kéo dài suốt 2 tháng qua với những chuyến tập huấn nước ngoài liên tiếp. Có thể nói, U17 Việt Nam đã sẵn sàng để bước ra sân chơi lớn nhất của bóng đá trẻ thế giới ở lứa tuổi U17.
Chia sẻ trước giải đấu, thủ môn Lý Xuân Hòa của U17 Việt Nam nói: "Tôi sẽ luôn cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể để mang lại kết quả tích cực cho đội tuyển. Mỗi khi bước ra sân tập, tôi đều nỗ lực hết mình để giành được sự tin tưởng của ban huấn luyện và khẳng định vị trí của mình.
Những trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn bởi các đối thủ đều mạnh và không cho chúng tôi bất cứ phút giây lơ là nào. Vì vậy, tôi và toàn đội sẽ phải tập trung hết sức. Việc được thi đấu với những đội bóng như Bỉ, Mali hay New Zealand là trải nghiệm quý báu, giúp tôi tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế".
Trong khi đó, U17 Bỉ bước vào giải đấu ở Qatar với tư cách đội đương kim á quân U17 châu Âu. Với việc mang tới giải đấu lực lượng hùng hậu, U17 Bỉ hứa hẹn sẽ mang đến những thách thức lớn cho U17 Việt Nam trong trận mở màn U17 World Cup 2026 vào tối 20/11.