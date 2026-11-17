Trực tiếp U19 Việt Nam 1-2 U19 Tajikistan giải giao hữu Panda Cup 2026
VOV.VN - Trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Tajikistan tại giải giao hữu Panda Cup 2026 diễn ra lúc 14h30 ngày 17/11/2026.
Trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Tajikistan tại giải giao hữu Panda Cup 2026 diễn ra lúc 14h30 ngày 17/11/2026 tại Thành Đô (Trung Quốc).
78' VÀO !!! Đang có thế trận tương đối tốt, U19 Việt Nam lại phải nhận bàn thua từ một tình huống mất tập trung nơi hàng thủ. Tiền đạo đội bóng Trung Á đã tận dụng tốt thời cơ để ghi bàn.
76' U19 Việt Nam với một số cầu thủ mới vào sân từ ghế dự bị đang thi đấu khá tự tin, phối hợp tốt khiến nhịp tấn công của Tajikistan gián đoạn.
69' Trận đấu đang diễn ra với tốc độ khá cao. Đôi bên đều quyết tâm có được chiến thắng chia tay giải. Với Tajikistan, một chiến thắng còn giúp họ có thể vô địch nếu U19 Hàn Quốc hòa U19 Trung Quốc 0-0.
61' U19 Việt Nam triển khai tấn công tốt và có cú đá hiểm hóc nhưng thủ môn đội bạn có thêm một tình huống cứu thua xuất sắc.
58' VÀO !!! Sau rất nhiều áp lực, U19 Tajikistan đã có bàn thắng gỡ hòa sau một tình huống phối hợp sắc nét mà hàng thủ U19 Việt Nam không thể chống đỡ.
54' Tajikistan vừa có cơ hội để gỡ hòa nhưng cầu thủ đội bạn đã dứt điểm không chuẩn xác.
48' Trong những phút đầu hiệp 2, Tajikistan đang dồn đội hình lên. Đại diện Trung Á cho thấy quyết tâm tìm bàn gỡ.
Hiệp 2 bắt đầu !!!
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Hiệp 1 kết thúc với lợi thế 1-0 cho U19 Việt Nam.
Hiệp 1 bước vào thời gian bù giờ !!!
38' U19 Việt Nam đang lên tinh thần và có thêm một cú dứt điểm trúng đích khiến thủ môn Tajikistan phải vất vả cản phá.
36' VÀO OOOO!!!!! U19 Việt Nam dù chơi lép vế hơn từ đầu trận nhưng vẫn có được bàn mở tỷ số sau một pha phản công nhanh và dứt điểm gọn gàng.
29' U19 Việt Nam được hưởng quả phạt góc, hậu vệ đội bạn phá bóng ra. Một cầu thủ Việt Nam băng vào sút từ tuyến hai nhưng bóng đi chệch khung thành.
22' U19 Tajikistan được hưởng quả đá phạt từ cự ly khoảng hơn 20m, bóng đi chệch khung thành U19 Việt Nam.
15' U19 Tajikistan có cơ hội rất tốt để ghi bàn và chỉ có may mắn khi tiền đạo đội bạn dứt điểm chệch khung thành mới giúp U19 Việt Nam thoát thua.
10' U19 Tajikistan đã bắt đầu kiểm soát trận đấu. Đội bạn có được khả năng chuyền bóng rất tốt ở khu vực giữa sân khiến U19 Việt Nam vất vả.
4' Trận đấu đang khởi đầu khá cân bằng, bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân, chưa bên nào có được những tình huống tiếp cận vòng cấm đối thủ.
1' Trận đấu bắt đầu !!!!
Vào lúc 14h30 hôm nay 17/11, U19 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ ba tại giải giao hữu Panda Cup 2026 tổ chức ở Thành Đô (Trung Quốc).
Sau 2 lượt trận đã qua, U19 Việt Nam đã để thua cả 2 trận trước các đội Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong khi đó, U19 Tajikistan đã hòa cả 2 đội bóng trên với tỷ số 1-1.
U19 Việt Nam dù toàn thua ở những trận đã qua nhưng cũng đã ít nhiều để lại dấu ấn, đặc biệt là các cá nhân như cầu thủ Việt kiều Moric hay trung vệ Quốc Khánh.
Do đó, U19 Việt Nam hoàn toàn có quyền tự tin vào khả năng giành điểm trong cuộc đọ sức với U19 Tajikistan dù đối thủ Trung Á vẫn là đội được đánh giá nhỉnh hơn.
Theo thông tin từ LĐBĐ Tajikistan, U19 Tajikistan đã tập hợp được lực lượng mạnh nhất cho giải đấu này với thành viên chủ yếu là các gương mặt đã cùng U20 Tajikistan giành quyền tham dự U20 châu Á 2027.
Bên cạnh đó, có 5 gương mặt từng dự U17 World Cup 2025 cùng U17 Tajikistan như Abdusamad Melikmurodov, Ramazon Bakhtaliev, Ahmadjon Shoev, Zarif Zarifzoda, Muhammad Nazriev.
Ngoài ra, U19 Tajikistan cũng có một số nhân tố đang thi đấu ở giải VĐQG Uzbekistan như Firuz Rahimov (CLB Navbahor) hay Azizbek Murotov (Neftchi).
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