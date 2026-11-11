Trực tiếp U19 Việt Nam 1-3 U19 Trung Quốc: Cầu thủ Việt kiều ghi bàn
VOV.VN - Trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Trung Quốc, giải giao hữu Panda Cup 2026 diễn ra lúc 18h35 ngày hôm nay 11/11.
Trực tiếp U19 Việt Nam vs U19 Trung Quốc, giải giao hữu Panda Cup 2026 diễn ra lúc 18h35 ngày hôm nay 11/11 tại Thành Đô (Trung Quốc).
90+5' VÀO !! Hàng thủ U19 Việt Nam dâng cao, để lộ khoảng trống phía sau, tiền đạo Jia Weiwei của U19 Trung Quốc tận dụng cơ hội để thoát xuống dứt điểm tung lưới thủ môn Bảo Ngọc.
Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!
85' U19 Việt Nam đang có những nỗ lực rất lớn để tìm bàn gỡ 2-2.
79' VÀO OOO!!!! U19 Việt Nam có tình huống phối hợp tấn công bên cánh phải, Quốc Khánh tạt bóng chuẩn xác để Moric chọn vị trí và đánh đầu tung lưới U19 Trung Quốc.
73' VÀO !!! Trên chấm 11m, Yang Zhanpeng đã dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Trung Quốc.
72' Trọng tài cho U19 Trung Quốc hưởng phạt đền. Quốc Khánh phá trúng bóng nhưng trọng tài vẫn xác định đó là pha phạm lỗi của hậu vệ U19 Việt Nam.
66' U19 Việt Nam dâng cao đội hình tấn công và để lại rất nhiều khoảng trống ở sân nhà. Zhang Jiaming có cơ hội rất rõ ràng để dứt điểm nhưng các hậu vệ U19 Việt Nam lăn xả để cứu thua.
63' U19 Việt Nam đang nỗ lực tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy vậy, những cơ hội rõ ràng chưa được thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tạo ra.
54' U19 Việt Nam có tình huống phản công nhanh, Văn Bách dốc bóng ở cánh phải rồi tung ra cú sút góc hẹp, buộc thủ môn U19 Trung Quốc phải vất vả cản phá.
50' Cầu thủ Trung Quốc nỗ lực càn lướt nhưng không thể vượt qua được sự truy cản của Quốc Khánh.
Hiệp 2 bắt đầu !!!!
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho U19 Trung Quốc.
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!
38' U19 Việt Nam có pha xử lý tốt nhất từ đầu trận với tình huống lên bóng bên cánh trái nhưng ở pha bóng quyết định, Moric đã không thể thắng được hậu vệ của U19 Trung Quốc.
33' U19 Trung Quốc lên bóng nhanh từ giữa sân, hàng thủ U19 Việt Nam hoàn toàn bị đánh bại nhưng may mắn là cú sút của Zhang Jiaming đã tìm đến cột dọc khung thành.
28' U19 Việt Nam có những sự thay đổi người. Thomas Mai và Văn Khánh vào sân thay Hoàng Anh và Văn Khánh.
26' U19 Trung Quốc vẫn đang là đội chủ động hơn. U19 Việt Nam chưa tạo ra được cơ hội nào thực sự rõ ràng.
19' U19 Trung Quốc tấn công thẳng vào trung lộ, Yang Mingrui bứt qua 2 hậu vệ Việt Nam rồi tung ra cú sút căng khiến thủ môn Bảo Ngọc phải vất vat cản phá.
16' VÀO OO!! Chính từ quả đá phạt trực tiếp sau đó, U19 Trung Quốc đã có bàn mở tỷ số với cú sút đẹp mắt của Yang Zhanpeng.
14' U19 Trung Quốc lên bóng nhanh, Zhang Jiaming bứt tốc khiến Ngô Hoàng Anh của U19 Việt Nam phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng.
10' Các cầu thủ Việt Nam dâng cao, để đội chủ nhà có thời cơ phản công nhanh. Yang Mingrui có tình huống lên bóng và dứt điểm ngay, bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn Bảo Ngọc bên phía U19 Việt Nam.
7' Thủ môn Bảo Ngọc phát bóng lỗi, đưa trái bóng thẳng vào chân cầu thủ Trung Quốc nhưng tiền đạo đội bạn đã không thể tận dụng để tạo ra cơ hội.
2' U19 Trung Quốc đang khởi đầu nhanh, gia tăng sức ép. Tuy nhiên, hàng thủ U19 Việt Nam vẫn đang giữ được sự tập trung để hóa giải.
1' Trận đấu bắt đầu !!! U19 Việt Nam giao bóng trước.
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Đội tuyển U19 Việt Nam bắt đầu tập trung tập luyện từ ngày 5/11, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, do thời điểm hội quân trùng với lịch thi đấu của các giải bóng đá trong nước, nhiều CLB và trung tâm đào tạo chưa thể bố trí lực lượng tốt nhất cho đội tuyển.
Trên cơ sở đó, Ban huấn luyện đã quyết định trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có các gương mặt mới ở độ tuổi 16-17, tham gia chuyến thi đấu tại Trung Quốc, trong đó có 3 gương mặt từng được triệu tập vào đội tuyển U16 Việt Nam tham dự CFA Team China Peace Cup 2026, gồm thủ môn Lê Hoàng Gia Bảo, tiền vệ Phạm Tuấn Kiệt và tiền đạo Hoàng Trung Anh.
Bên cạnh đó, 10 cầu thủ từng có tên trong danh sách U20 Việt Nam tham dự Vòng loại U20 châu Á 2027 cũng góp mặt, gồm: Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Lê Huy Việt Anh, Lê Minh Nhật, Lê Khả Đức và Nguyễn Quốc Khánh.
Những con số này cho thấy lực lượng U19 Việt Nam được xây dựng với sự kết hợp giữa các cầu thủ đã có cơ hội tiếp cận môi trường đội tuyển ở những cấp độ trẻ khác nhau và những gương mặt đang được trao cơ hội khẳng định mình. Đây cũng là cơ sở để Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá, sàng lọc và mở rộng nguồn cầu thủ cho các đội tuyển trẻ quốc gia.
Theo lịch thi đấu, CFA Team China Panda Cup International Youth Tournament Chengdu 2026 diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11 tại Trung tâm thể thao Shuangliu (Thành Đô, Trung Quốc), với sự tham dự của bốn đội tuyển gồm Việt Nam, chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan.
Đối thủ đầu tiên của U19 Việt Nam ở giải năm nay là chủ nhà U19 Trung Quốc. Danh sách U19 Trung Quốc tham dự giải giao hữu Panda Cup 2026 đã được công bố. Theo đó, nhà cầm quân người Serbia - Dejan Djurdjevic đã triệu tập 28 cầu thủ, là những gương mặt gần như tốt nhất của bóng đá trẻ Trung Quốc trong lứa tuổi U19.
Trong đó, có 2 nhân tố đang thi đấu tại châu Âu là Zhang Jiaming (Burnley) và Wei Xiangxin (Auxerre - Pháp). Zhang Jiaming cao 1m89, đã từng có thời gian được tập luyện ở đội trẻ Bayern Munich trong khi Wei Xiangxin sau khi thể hiện được năng lực ở giải U17 châu Á 2025 đã sang châu Âu thi đấu cho Auxerre, đội bóng đang chơi ở Ligue 1 - Pháp,
Bên cạnh 2 cầu thủ trở về từ châu Âu, U19 Trung Quốc cũng có 2 nhân tố gốc Tân Cương trong đội hình là thủ môn Yihesan Yilamu và hậu vệ Ailinizhaer Luoheman sở hữu thể hình và thể lực ấn tượng.
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