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Vào lúc 14h30 hôm nay 17/11, U19 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ ba tại giải giao hữu Panda Cup 2026 tổ chức ở Thành Đô (Trung Quốc).

Sau 2 lượt trận đã qua, U19 Việt Nam đã để thua cả 2 trận trước các đội Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong khi đó, U19 Tajikistan đã hòa cả 2 đội bóng trên với tỷ số 1-1.

U19 Việt Nam dù toàn thua ở những trận đã qua nhưng cũng đã ít nhiều để lại dấu ấn, đặc biệt là các cá nhân như cầu thủ Việt kiều Moric hay trung vệ Quốc Khánh.

Do đó, U19 Việt Nam hoàn toàn có quyền tự tin vào khả năng giành điểm trong cuộc đọ sức với U19 Tajikistan dù đối thủ Trung Á vẫn là đội được đánh giá nhỉnh hơn.

Theo thông tin từ LĐBĐ Tajikistan, U19 Tajikistan đã tập hợp được lực lượng mạnh nhất cho giải đấu này với thành viên chủ yếu là các gương mặt đã cùng U20 Tajikistan giành quyền tham dự U20 châu Á 2027.

Bên cạnh đó, có 5 gương mặt từng dự U17 World Cup 2025 cùng U17 Tajikistan như Abdusamad Melikmurodov, Ramazon Bakhtaliev, Ahmadjon Shoev, Zarif Zarifzoda, Muhammad Nazriev.

Ngoài ra, U19 Tajikistan cũng có một số nhân tố đang thi đấu ở giải VĐQG Uzbekistan như Firuz Rahimov (CLB Navbahor) hay Azizbek Murotov (Neftchi).