Trực tiếp U23 Singapore 0-0 U23 Việt Nam: Xà ngang từ chối bàn thắng
VOV.VN - Trực tiếp U23 Singapore vs U23 Việt Nam trong khuôn khổ giải U23 Quốc tế 2026 diễn ra lúc 19h hôm nay 12/11.
38': KHÔNG VÀO !!! Gia Bảo có cơ hội đánh đầu trong vòng cấm địa, nhưng tiền đạo của HAGL lại một lần nữa không thể đưa bóng đi trúng đích.
35': KHÔNG CÓ 11M !!! Đức Phú xâm nhập vòng cấm địa và bị hậu vệ đối phương truy cản, nhưng trọng tài xác định không có lỗi nên U23 Việt Nam không được hưởng phạt đền.
32': PHẠT GÓC !!! U23 Việt Nam đá phạt góc bên cánh phải, Văn Thuận tạt bóng vào vòng cấm địa cho đồng đội, nhưng hàng thủ U23 Singapore vẫn chơi tốt và hóa giải thành công.
30': NGUY HIỂM !!! Văn Thuận đi bóng tốc độ bên cánh phải sau đó nhồi bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U23 Singapore và thủ môn Muhammad A.B.M Yazid đã chơi tập trung và hóa giải thành công.
28': THẺ VÀNG !!! Khairin Nadim Bin Rahim nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Minh Hoàng.
25': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thanh Đức có bóng sát đường biên ngang, cầu thủ này tạt bóng vào vòng cấm địa, nhưng thủ môn Muhammad A.B.M Yazid đã đoán được ý đồ và bắt gọn bóng.
22': KHÔNG ĐƯỢC !!! U23 Singapore lên bóng bên cánh trái, bóng được tạt vào vòng cấm cho Sim Jun Yen, nhưng tiền đạo này không thể khống chế bóng.
21': KHÔNG VÀO !!! Long Vũ tạt bóng vào vòng cấm địa cho Gia Bảo, nhưng cú đánh đầu của tiền đạo thuộc biên chế HAGL lại đi chệch khung thành U23 Singapore.
18': PHẠM LỖI !!! U23 Singapore được hưởng quả phạt trực tiếp bên cánh phải sát đường biên dọc, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng Cao Văn Bình đã đấm bóng giải nguy thành công.
13': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Minh Hoàng đi bóng xâm nhập vòng cấm địa U23 Singapore, nhưng trước vòng vây của 3 cầu thủ đối phương, tiền đạo U23 Việt Nam đã không thể vượt qua. U23 Việt Nam vẫn đang tạo ra sức ép lớn lên phần sân U23 Singapore, nhưng chưa thể ghi bàn.
11': XÀ NGANG CỨU THUA !!! Văn Thuận phối hợp rất hay với Minh Hoàng trước vòng cấm địa, tiền đạo này dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Muhammad A.B.M Yazid, nhưng lại bị xà ngang từ chối bàn thắng.
10': KHÔNG ĐƯỢC !!! Minh Hoàng có bóng ở giữa sân, tiền đạo này chuyền ra cánh trái cho Thanh Đức, nhưng đường chuyền quá mạnh nên bóng đi hết đường biên dọc.
9': KHÔNG VÀO !!! Quang Duyệt có cơ hội trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng thủ môn Muhammad A.B.M Yazid bay người cứu thua xuất sắc. Ở pha đá phạt góc sau đó, hàng thủ đội khách vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình.
7': KHÔNG ĐƯỢC !!! Văn Thuận đi bóng lắt léo bên cánh phải sau đó thực hiện đường căng ngang, nhưng hậu vệ đối phương đã phá bóng đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, U23 Việt Nam không làm khó được hàng thủ u23 Singapore.
6': U23 Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của U23 Singapore. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn chưa tạo ra được cơ hội ghi bàn rõ rệt.
4': KHÔNG ĐƯỢC !!! U23 Việt Nam tấn công bên cánh trái, Gia Bảo phối hợp với Thanh Đức, nhưng hậu vệ U23 Singapore đã đoán được ý đồ và hóa giải thành công.
2': KHÔNG VÀO !!! Ở pha lên bóng đầu tiên bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm U23 Singapore, cơ hội đến với Gia Bảo, nhưng tiền đạo của HAGL lại dứt điểm không tốt, lỡ cơ hội mở tỉ số.
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Tuy nhiên, U23 Việt Nam không được phép chủ quan. Ở trận ra quân, U23 Singapore đã cầm hòa U23 Qatar 0-0 nhờ lối chơi phòng ngự kỷ luật. Dù để đối thủ kiểm soát bóng 63% và tung ra 13 cú dứt điểm, đội bóng đảo quốc sư tử vẫn đứng vững trước sức ép.
Vì vậy, U23 Việt Nam nhiều khả năng phải đối mặt với thế trận phòng ngự số đông. Đội chủ nhà cần phát huy khả năng tấn công biên, đồng thời cải thiện những pha phối hợp trung lộ và khai thác bóng hai để tìm kiếm bàn thắng.
Lợi thế sân nhà, phong độ và lịch sử đối đầu đều nghiêng về U23 Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, đồng thời U23 Thái Lan và U23 Qatar hòa nhau, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ sớm vô địch giải đấu. Dù vậy, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung và tránh những sai lầm trước các pha phản công của Singapore.
Trực tiếp U23 Singapore vs U23 Việt Nam trong khuôn khổ giải U23 Quốc tế 2026 diễn ra lúc 19h hôm nay 12/11.
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