Trực tiếp U23 Singapore 0-0 U23 Việt Nam: Xà ngang từ chối bàn thắng

10:30

U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai U23 Quốc tế 2026 với sự tự tin sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Thái Lan. Nguyễn Minh Tâm lập cú đúp bằng hai pha đánh đầu, trước khi Williams Minh Hoàng ấn định tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 87. Kết quả này giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có khởi đầu thuận lợi và tạo lợi thế tâm lý trước cuộc đối đầu Singapore.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam không được phép chủ quan. Ở trận ra quân, U23 Singapore đã cầm hòa U23 Qatar 0-0 nhờ lối chơi phòng ngự kỷ luật. Dù để đối thủ kiểm soát bóng 63% và tung ra 13 cú dứt điểm, đội bóng đảo quốc sư tử vẫn đứng vững trước sức ép.

Vì vậy, U23 Việt Nam nhiều khả năng phải đối mặt với thế trận phòng ngự số đông. Đội chủ nhà cần phát huy khả năng tấn công biên, đồng thời cải thiện những pha phối hợp trung lộ và khai thác bóng hai để tìm kiếm bàn thắng.

Lợi thế sân nhà, phong độ và lịch sử đối đầu đều nghiêng về U23 Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, đồng thời U23 Thái Lan và U23 Qatar hòa nhau, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ sớm vô địch giải đấu. Dù vậy, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung và tránh những sai lầm trước các pha phản công của Singapore.

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