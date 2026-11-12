Trực tiếp U23 Thái Lan 0-0 U23 Qatar: Níu kéo hy vọng vô địch

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U23 Thái Lan mang đến giải U23 Quốc tế 2026 lực lượng khá mạnh, trong đó có một số cầu thủ từng tham dự ASIAD 2026. Tuy nhiên, thầy trò HLV Thawatchai khởi đầu đáng thất vọng khi để thua chủ nhà U23 Việt Nam 0-3. Đây cũng là thất bại đậm nhất của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam ở cấp độ U23 kể từ năm 2019. Vì vậy, đội bóng xứ Chùa vàng cần nhanh chóng cải thiện phong độ trong cuộc đối đầu U23 Qatar.

Ở chiều ngược lại, U23 Qatar cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Dù kiểm soát bóng 63% và tung ra 13 cú dứt điểm, đại diện Tây Á vẫn bị U23 Singapore cầm hòa 0-0. Kết quả này tiếp tục nối dài chuỗi phong độ thiếu thuyết phục của đội bóng trẻ Qatar trong năm 2026.

Xét về thể hình và chất lượng nhân sự, U23 Qatar vẫn có những lợi thế nhất định. Tuy nhiên, phong độ hiện tại khiến đội bóng Tây Á khó tạo được sự tin tưởng. U23 Thái Lan hoàn toàn có cơ hội giành kết quả tích cực nếu cải thiện khả năng tổ chức lối chơi và tận dụng tốt các cơ hội.