Trực tiếp U23 Thái Lan 0-1 U23 Trung Quốc tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026
VOV.VN - Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 13h ngày 26/9/2026 trên sân vận động Toyota.
Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra lúc 13h ngày 26/9/2026 trên sân vận động Toyota.
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 cho U23 Trung Quốc.
45+2' VÀO OOO !!! U23 Trung Quốc được hưởng quả đá phạt cuối cùng của hiệp 1 bên cánh phải. Wu Xi treo bóng vào trong cho đồng đội dứt điểm. Thủ môn Thái Lan xuất sắc cản phá nhưng bóng lại bật ra đúng vị trí của một hậu vệ Thái Lan rồi lăn ngược vào lưới. 1-0 cho U23 Trung Quốc.
Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!!
39' U23 Thái Lan có tình huống lên bóng bên góc trái nhưng Mutalifu của U23 Trung Quốc đã kịp thời ngăn cản.
30' U23 Trung Quốc đang có thế trận nhỉnh hơn nhưng các chân sút của đội bóng này chưa có được sự chuẩn xác cần thiết trong các pha bóng cuối cùng. Việc tiền đạo Zhang Yuning đang ngồi dự bị cũng khiến các tình huống tận dụng cơ hội của U23 Trung Quốc là không tốt.
26' U23 Trung Quốc được hưởng đá phạt chếch bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm Thái Lan nhưng trái bóng đã lăn quá sâu, đi hết đường biên ngang.
18' Các cầu thủ Trung Quốc xử lý phạm vi hẹp rất tốt, mở ra thời cơ cho Mao Weijie tung ra cú cứa lòng, bóng đi chệch khung thành Thái Lan.
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15' Trung Quốc lên bóng nhanh, cầu thủ tiền đạo Mao Weijie của đội bóng này đỡ bước một không tốt nên đã để cho Thanakrit của Thái Lan đã kịp thời can thiệp.
3' Yang Xi đi bóng xộc thẳng vào trung lộ khiến hậu vệ Thái Lan là Phon-ex phải phạm lỗi và chấp nhận bị phạt thẻ vàng.
1' Trận đấu bắt đầu !!! Trung Quốc giao bóng trước.
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U23 Trung Quốc bước vào vòng tứ kết với chuỗi 3 trận bất bại (1 thắng, 2 hòa). Trung Quốc mở màn bằng chiến thắng 2-1 trước Triều Tiên và sau đó là 2 trận hòa cùng với tỷ số 0-0 trước Iran và UAE.
Điểm đáng chú ý nhất của U23 Trung Quốc tại ASIAD 2026 tiếp tục là khả năng tổ chức phòng ngự. Đây cũng là bệ phóng giúp U23 Trung Quốc tiến vào tới trận chung kết U23 châu Á hồi đầu năm.
Ở bên phía đối diện, U23 Thái Lan đã giành quyền vào vòng knock-out sau khi đứng thứ hai bảng A. Đội bóng xứ Chùa vàng khởi đầu ASIAD 2026 bằng chiến thắng 3-2 trước U23 Kyrgyzstan, sau đó gây ấn tượng mạnh khi đánh bại U23 Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 5-1. Tuy nhiên, ở trận đấu quyết định ngôi đầu bảng, U23 Thái Lan đã nhận thất bại 0-3 trước chủ nhà U23 Nhật Bản.
Nếu U23 Trung Quốc dựa nhiều vào sự chắc chắn thì U23 Thái Lan có cơ sở để kỳ vọng vào khả năng tấn công. Sau hai trận đầu tiên tại ASIAD, Thái Lan đã ghi tới 8 bàn. Tuy nhiên, thất bại 0-3 trước Nhật Bản cho thấy U23 Thái Lan có thể gặp vấn đề khi phải đối đầu một đối thủ có khả năng kiểm soát và tổ chức trận đấu tốt.
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