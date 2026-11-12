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Trực tiếp U23 Thái Lan 0-2 U23 Qatar: Đại diện Đông Nam Á bế tắc

Thứ Năm, 16:12, 12/11/2026
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VOV.VN - Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Qatar ở giải giao hữu quốc tế 2026 diễn ra vào lúc 15h hôm nay 12/11.

14:59

16:21

65': KHÔNG ĐƯỢC !!! U23 Thái Lan tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm địa U23 Qatar, nhưng hàng thủ đối phương dễ dàng hóa giải thành công.

16:20
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U23 Thái Lan gặp khó trong việc tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số (Ảnh: FAT).
16:18

61': ĐÁNG TIẾC !!! U23 Qatar có cơ hội rất ngon ăn để nâng tỉ số lên 3-0, nhưng cầu thủ của đội bóng này lại dứt điểm đưa bóng đi trúng vào vị trí của thủ môn Atthuch Chankar.

16:14

58': KHÔNG ĐƯỢC !!! Noureldin Tamer H M Ibrahim xâm nhập vòng cấm địa U23 Thái Lan để tung ra cú dứt điểm, nhưng trọng tài đã phất cờ báo lỗi việt vị.

16:12

55': PHẠM LỖI !!! Paripan Wongsa  của U23 Thái Lan phạm lỗi với Yamaan Jarrar bên phía U23 Qatar, đại diện Tây Á được hưởng quả phạt trực tiếp bên phần sân nhà.

16:09

53': KHÔNG ĐƯỢC !!! Paripan Wongsa đi bóng lắt léo bên cánh phải theo hướng tấn công, nhưng không vượt qua được hậu vệ bên phía U23 Qatar. Đại diện Đông Nam Á đang thi đấu khá bế tắc.

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Ảnh: FAT.
16:06

50': KHÔNG VÀO !!! Siradanai Phoskri dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa sau đường chuyền của đồng đội, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của U23 Qatar.

16:05

48': U23 Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số, nhưng chưa thành công, khi U23 Qatar thi đấu chặt chẽ và bọc lót tốt cho nhau.

16:01

HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!

15:52
15:46

KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U23 Qatar tạm dẫn 2-0 U23 Thái Lan.

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15:45

BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

15:45

44': KHÔNG VÀO !!! Peeranan Buakai khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng bằng chân trái, nhưng bóng đập người hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang. Sau đó, U23 Thái Lan đá phạt góc, nhưng vẫn không gây ra được khó khăn cho hàng thủ U23 Qatar.

15:41

40': Sau khi nhận hai bàn thua, U23 Thái Lan đã nỗ lực kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều pha bóng hãm thành nguy hiểm, nhưng vẫn chưa xuyên thủng được mảnh lưới của U23 Qatar.

15:38

38': KHÔNG ĐƯỢC !!! Paripan Wongsa đi bóng xâm nhập vòng cấm địa U23 Qatar, nhưng anh không vượt qua được hàng phòng ngự đối phương.

15:36

36': U23 Thái Lan đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng một lần nữa vẫn không làm khó được hàng phòng ngự của U23 Qatar.

15:31

31': SÚT XA !!! Sphon Noiwong có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của U23 Qatar.

15:31

30': PHẠT GÓC !!! U23 Thái Lan đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Peeranan Buakai treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hậu vệ U23 Qatar đánh đầu giải nguy thành công chịu quả phạt góc ở cánh đối diện. Ở pha đá phạt góc sau đó, Peeranan Buakai vẫn là người thực hiện, nhưng cũng không làm khó được hàng thủ đại diện Tây Á.

15:28

27': PHẠT GÓC !!! U23 Thái Lan đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Peeranan Buakai treo bóng để Jeffanaf ee Mamah, nhưng bóng đi cao hơn khung thành U23 Qatar.

15:25

25': KHÔNG VÀO !!! Peeranan Buakai có bóng ở giữa sân, cầu thủ này phát hiện thủ môn U23 Qatar  lên cao, nhưng cú dứt điểm lại đi cao hơn khung thành đối phương. U23 Thái Lan vẫn chưa tạo ra được cơ hội ghi bàn nào ngon ăn.

15:19

18': VÀO VÀO VÀO !!! Từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa để Jad Bassem Elsayed Saleh đánh đầu chuẩn xác ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Hàng thủ của U23 Thái Lan mắc lỗi nghiêm trọng khi không ai theo kèm Jad Bassem Elsayed Saleh, để cầu thủ này một mình thoải mái đánh đầu.

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Ảnh: FAT.
15:17

17': KHÔNG VÀO !!! Peeranan Buakai treo bóng từ pha đá phạt trực tiếp, nhưng Sphon Noiwong đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành của U23 Qatar.

15:16

16': ĐÁ PHẠT !!! U23 Thái Lan đá phạt trực tiếp bên cánh trái, Peeranan Buakai tạt bóng vào vòng cấm địa U23 Qatar, nhưng hàng thủ đối phương đã giải nguy thành công.

15:13

12': U23 Qatar đang tạo ra sức ép tương đối lớn về phía khung thành của U23 Thái Lan. Bàn thắng mở tỉ số sớm giúp đại diện Tây Á đang thi đấu rất thăng hoa.

15:10

10': NGUY HIỂM !!! U23 Qatar tiếp tục lên bóng bên cánh trái, đội trưởng của đội bóng này thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm địa của U23 Thái Lan, nhưng lần này thủ môn Atthuch Chankar đã đoán được ý đồ và hóa giải thành công.

15:09

8': VÀO VÀO VÀO !!! U23 Qatar lên bóng bên cánh trái, đội trưởng Yamaan Jarrar đi bóng xâm nhập vòng cấm địa rồi tung cú dứt điểm ở góc hẹp đánh bại thủ môn Atthuch Chankar ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

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Ảnh: FAT.
15:07

7': U23 Qatar là đội kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng đại diện Tây Á đang gặp khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của U23 Thái Lan. Hai đội vẫn chưa tổ chức được pha tấn công nào nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

15:04

4': KHÔNG ĐƯỢC !!! U23 Qatar lên bóng bên cánh phải, Noureldin Tamer H M Ibrahim đi bóng tốc độ xuống sát đường biên ngang rồi tạt bóng vào vòng cấm U23 Thái Lan, nhưng hậu vệ đối phương đã hóa giải thành công.

15:03

3': PHẠM LỖI !!! Cầu thủ Josepholuwaatobi Robert bên phía U23 Qatar xâm nhập vòng cấm địa, nhưng anh đã phạm lỗi với thủ môn Atthuch Chankar bên phía U23 Thái Lan.

15:02

1':  SÚT XA !!! Ở pha lên bóng đầu tiên trong trận đấu, cầu thủ U23 Thái Lan tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của U23 Qatar.

15:00

TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!! U23 Thái Lan giao bóng trước.

14:49
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“Vị thế mới” của HLV Kim Sang Sik ở đội tuyển Việt Nam

VOV.VN - HLV Kim Sang Sik từng tạo dựng vị thế bằng những danh hiệu và thành tích ấn tượng cùng bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sau chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 không thành công, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang đối diện với những thách thức mới, đặc biệt trong việc tập hợp lực lượng cho đội tuyển quốc gia.

14:48

Các cầu thủ U23 Thái Lan khởi động trước trận (Ảnh: FAT)

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14:33

Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: FAT)

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14:02
14:01
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Đội hình ra sân.
10:07

U23 Thái Lan mang đến giải U23 Quốc tế 2026 lực lượng khá mạnh, trong đó có một số cầu thủ từng tham dự ASIAD 2026. Tuy nhiên, thầy trò HLV Thawatchai khởi đầu đáng thất vọng khi để thua chủ nhà U23 Việt Nam 0-3. Đây cũng là thất bại đậm nhất của bóng đá Thái Lan trước Việt Nam ở cấp độ U23 kể từ năm 2019. Vì vậy, đội bóng xứ Chùa vàng cần nhanh chóng cải thiện phong độ trong cuộc đối đầu U23 Qatar.

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Ở chiều ngược lại, U23 Qatar cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng. Dù kiểm soát bóng 63% và tung ra 13 cú dứt điểm, đại diện Tây Á vẫn bị U23 Singapore cầm hòa 0-0. Kết quả này tiếp tục nối dài chuỗi phong độ thiếu thuyết phục của đội bóng trẻ Qatar trong năm 2026.

Xét về thể hình và chất lượng nhân sự, U23 Qatar vẫn có những lợi thế nhất định. Tuy nhiên, phong độ hiện tại khiến đội bóng Tây Á khó tạo được sự tin tưởng. U23 Thái Lan hoàn toàn có cơ hội giành kết quả tích cực nếu cải thiện khả năng tổ chức lối chơi và tận dụng tốt các cơ hội.

 Trực tiếp U23 Thái Lan vs U23 Qatar ở giải giao hữu quốc tế 2026 diễn ra vào lúc 15h hôm nay 12/11.

Hoàng Yến/VOV.VN
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