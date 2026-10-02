TRỰC TIẾP Việt Nam 0-1 Pakistan: Williams Minh Hoàng bỏ lỡ khó tin

11:07

ĐT Việt Nam đã lỡ hẹn với trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 sau thất bại 0-2 trước ĐT Thái Lan. Trận thua này cũng khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik đứt chuỗi 27 trận bất bại trên mọi đấu trường.

Dù vậy, trước mắt ĐT Việt Nam sẽ là mục tiêu giữ vững vị trí nhì bảng B và giành tấm vé chơi trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. “Những chiến binh sao vàng” chỉ cần hòa ĐT Pakistan là sẽ hoàn thành mục tiêu này.

ĐT Việt Nam nắm quyền tự quyết vị trí nhì bảng B và tấm vé chơi trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Đức Cường)

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam và bóng đá Pakistan chạm trán ở cấp độ ĐTQG. Tuy nhiên, ở cấp độ trẻ, Olympic Việt Nam từng thắng Olympic Pakistan 3-0 tại vòng bảng ASIAD 2018.

Trong trận đấu tại ASIAD 2018, Olympic Việt Nam đã tạo ra những pha phối hợp tấn công sắc sảo và chọc thủng lưới Olympic Pakistan nhờ công của Quang Hải, Văn Quyết, Công Phượng. Nếu kịch bản này có thể lặp lại ở FIFA ASEAN Cup 2026, đó sẽ là liều thuốc xoa dịu nỗi buồn cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau trận thua kình địch Thái Lan.

Xét về phong độ tại FIFA ASEAN Cup 2026, ĐT Pakistan đã thua ĐT Thái Lan 0-4 ở trận ra quân. Thầy trò HLV Nolberto Solano cũng bị ĐT Philippines dẫn trước 0-2 ở lượt trận trước, nhưng đã giật lại 1 điểm nhờ các pha làm bàn của Akbar Khan phút 47 và Shahzad phút 62.

Lực lượng ĐT Pakistan cũng có một số gương mặt sở hữu lý lịch khá ấn tượng. Đội bóng Nam Á có 14/23 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Nổi bật là 3 cầu thủ đang thi đấu tại Thụy Điển gồm trung vệ Abdullah Iqbal, hậu vệ Mohammad Fazal và tiền đạo Ali Khan, cùng 2 cầu thủ đang thi đấu ở Đan Mạch là thủ môn Yousuf Butt và tiền đạo Abdul Arshad.

ĐT Pakistan vừa có màn thoát hiểm trước ĐT Philippines. (Ảnh: FIFA)

Về phần mình, ĐT Việt Nam đang có phong độ không cao tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, trong tay HLV Kim Sang Sik lại đang sở hữu nhiều quân bài hứa hẹn gây đột biến cho phương án xoay tua đội hình trước ĐT Pakistan.

Đây cũng là thời điểm phù hợp để ĐT Việt Nam trao cơ hội cho những nhân tố mới như thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Lê Văn Đô hay bộ đôi Việt kiều Khoa Ngô – Williams Minh Hoàng.

Đặc biệt, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc được kỳ vọng sẽ có bàn thắng đầu tiên cho ĐT Việt Nam. Ở trận đấu trước, Nguyễn Tài Lộc đã chọc thủng lưới ĐT Thái Lan nhưng bàn thắng lại không được công nhận vì lỗi việt vị.

Đội hình dự kiến:

ĐT Việt Nam: Trần Trung Kiên, Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Xuân Mạnh, Lê Văn Đô, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Phạm Thành Long, Võ Hoàng Minh Khoa, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Tài Lộc, Đình Bắc.

ĐT Pakistan: Butt, Fazal, Afridi, Iqbal, Suliman, Shahzad, Ghazi, Akbar Khan, Nawaz, Mahmood, Haris Zeb.