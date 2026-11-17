11:35

HLV Kim Sang Sik hé lộ đội hình ĐT Việt Nam

HLV Kim Sang Sik xác nhận ĐT Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý, thủ môn Trung Kiên được trao suất bắt chính, bên cạnh những điều chỉnh ở hàng tiền vệ và tiền đạo.

HLV Kim Sang Sik của ĐT Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt).

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thử nghiệm nhân sự trong đợt tập trung lần này, đặc biệt khi đây là trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam trong năm 2026.

HLV Kim Sang Sik cho biết ban huấn luyện đánh giá các cầu thủ có trình độ tương đương và muốn khai thác tối đa năng lực của từng người.

Thầy Kim tin tưởng sự gắn kết giữa các cầu thủ sẽ giúp ĐT Việt Nam vượt qua khó khăn. Ông nhấn mạnh: “Điều quan trọng là tất cả các cầu thủ đều có sự gắn kết. ĐT Việt Nam cố gắng vượt qua khó khăn để giành chiến thắng dành tặng người hâm mộ”.