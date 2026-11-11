TRỰC TIẾP Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa: Phép thử ra nghiệm của HLV Kim Sang Sik?
Thứ Tư, 14:00, 11/11/2026
VOV.VN - TRỰC TIẾP Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa giao hữu quốc tế 2026 diễn ra lúc 19h00 ngày 11/11/2026 trên sân vận động Thiên Trường, Ninh Bình. Đây là trận đấu hứa hẹn phép thử ra nghiệm của HLV Kim Sang Sik với ĐT Việt Nam.
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Việt Nam hướng đến đợt FIFA Days tháng 11 với mục tiêu tìm kiếm thêm những gương mặt mới chất lượng, đủ sức để bổ sung cho nguồn nhân sự trong hành trình hướng đến Asian Cup 2027, diễn ra vào cuối năm 2027. Không những thế, nhiều cầu thủ đã và đang liên tục thi đấu trong thời gian qua với mật độ khá dày đặc cả ở cấp độ ĐTQG cũng như CLB ở nhiều giải đấu khác nhau nên cần thời gian hồi phục để chơi ở những trận đấu chính thức có tính quyết định đến hình ảnh trên trường quốc tế. Đó là lý do ông Kim Sang Sik quyết định gạch tên những cầu thủ đã thẩm định được năng lực trong suốt thời gian vừa qua như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Jason Pendant Quang Vinh, Đoàn Văn Hậu...
Trong danh sách triệu tập lần này, ông Kim Sang Sik đã điền tên những cầu thủ chưa được biết đến nhiều trong màu áo ĐT Việt Nam trong thời gian vừa qua. Có thể kể đến như Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Quang Vinh, Phạm Minh Phúc… Đây đa phần đều là những cầu thủ đã khẳng định được năng lực trong màu áo của U23 Việt Nam. Tuy vậy, đẳng cấp giữa đội trẻ và ĐTQG có sự khác biệt nên những cuộc đối đầu như trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa sẽ giúp cho ông Kim Sang Sik có thêm cơ hội để đánh giá cụ thể năng lực của những gương mặt này, qua đó, “bồi dưỡng” thêm về chuyên môn cho hành trình phía trước. Với các cầu thủ nhập tịch, ĐT Việt Nam cũng cần trao cơ hội cho những gương mặt mới như Olaha Mạnh Đức để đánh giá sự hòa nhập thay vì triệu tập những cầu thủ đã góp mặt nhiều lần trong thời gian qua như Hoàng Hên, Tài Lộc…
Trong danh sách đến Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa không có sự phục vụ của hậu vệ Wang Ruei (đã thi đấu 25 trận cho Đài Bắc Trung Hoa) và tiền vệ Emilio Estevez (19 lần). HLV Matt Ross gọi một số cầu thủ đã lớn tuổi, có thể kể đến như Chen Po Liang (38 tuổi), Wu Chun Ching (37 tuổi), Chen Hao Wei (34 tuổi) và Tsai Meng Cheng (30 tuổi). Ngoài ra, Đài Bắc Trung Hoa cũng có một số cầu thủ con lai và ngoại binh nhập tịch. Chẳng hạn, thủ môn Jacobs Odo sinh ra ở Mỹ, có mẹ là người Đài Bắc Trung Hoa và bố là người Hà Lan. Tiền đạo Jhon Estama Benchy sinh ra ở Haiti. Trên bảng xếp hạng FIFA, Đài Bắc Trung Hoa đứng thứ 176, kém Việt Nam đến 77 bậc.
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Đội hình dự kiến:
Việt Nam: Trung Kiên, Chí Khải, Thành Chung, Tuấn Tài, Ngọc Sơn, Quốc Cường, Minh Khoa, Văn Khang, Olaha Mạnh Đức, Việt Cường, Đình Bắc.
Đài Bắc Trung Hoa: Jacobs Odo, Hsu Jason, Huang Chun-Lin, Tu Shao-Chieh, Lai Wei, Wang Yi-You, Tsai Meng-Cheng, Chang Tai-Yuan, Lai Yi-Chiao, Chen Hao-Wei, Chen Chin-Yang
TRỰC TIẾP Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa
Trận đấu này không chỉ đơn thuần là màn khởi đầu của một giải đấu mà nó còn giống như sự khởi đầu của một giai đoạn mới của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.
Trong lần tập trung này, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã triệu tập rất nhiều nhân tố mới hoặc ít lên tuyển trước đây. Đó sẽ là cơ hội để họ chứng tỏ khả năng, nhằm hy vọng có được những vị trí chính thức ở ĐT Việt Nam trong những giải đấu sắp tới.
Phát biểu trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik nói: "Các trận đấu sắp tới với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan là 2 trận đấu cuối trong năm nay và tôi cũng như các cầu thủ sẽ cố gắng thi đấu hết mình để đem về 2 chiến thắng tạo niềm vui cho người hâm mộ.
Một trong những vấn đề được quan tâm là quyết định triệu tập Đình Bắc trong bối cảnh cầu thủ này liên tục phải thi đấu ở cấp CLB. HLV Kim Sang Sik thừa nhận quá trình lựa chọn nhân sự gặp nhiều khó khăn do một số cầu thủ chấn thương hoặc có dấu hiệu quá tải sau khi thi đấu tại V-League và các Cúp quốc tế.
Riêng với Đình Bắc, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “Đây là cầu thủ trẻ đã thi đấu với mật độ dày trong thời gian qua. Tuy nhiên, cậu ấy có sức khỏe tốt và ý chí chiến đấu cao nên tôi tin cậu ấy vẫn sẽ thi đấu tốt cho ĐT Việt Nam ở đợt hội quân lần này”.
Về phần Đài Bắc Trung Hoa, HLV Matt Ross mang 25 cầu thủ sang Việt Nam lần này, trong đó đáng chú ý có Jhon Estama Benchy, cầu thủ sinh ra tại Haiti và đã nhập tịch Đài Bắc Trung Hoa.
Sau 5 năm thi đấu liên tục tại Đài Bắc Trung Hoa kể từ năm 2019, Benchy chính thức ra sân cho đội tuyển quốc gia này vào năm 2024. Sự góp mặt của cầu thủ nhập tịch có thể chơi tốt ở cả vị trí trung phong và tiền vệ chạy cánh này là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong danh sách 25 cầu thủ mà HLV Matt Ross lựa chọn.
Trong lịch sử đối đầu, Việt Nam đã chạm trán Đài Bắc Trung Hoa 4 lần. Riêng ở 3 lần trong hơn chục năm gần đây, Việt Nam thắng 2 trận nhưng đều bị thủng lưới trong cả 3 trận đấu ấy.
Cả Đài Bắc Trung Hoa lẫn Việt Nam không triệu tập đội hình mạnh nhất cho trận đấu này. Việt Nam không sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng chất lượng cầu thủ hiện tại vẫn được đánh giá cao hơn so với Đài Bắc Trung Hoa. Nếu có sự gắn kết nhuần nhuyễn giữa các cầu thủ mới và cũ, đoàn quân của ông Kim Sang Sik đủ sức để đánh bại đối thủ kém hơn đến 77 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.
VOV.VN - ĐT Việt Nam hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa với lực lượng đầy đủ, không có ca chấn thương. Sự xuất hiện của hai tân binh Lương Chí Khải, Olaha Mạnh Đức cùng quyết tâm giành chiến thắng ở cả hai trận đấu là những điểm nhấn đáng chú ý trong đợt hội quân lần này.
VOV.VN - ĐT Việt Nam hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa với lực lượng đầy đủ, không có ca chấn thương. Sự xuất hiện của hai tân binh Lương Chí Khải, Olaha Mạnh Đức cùng quyết tâm giành chiến thắng ở cả hai trận đấu là những điểm nhấn đáng chú ý trong đợt hội quân lần này.