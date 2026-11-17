Trực tiếp Việt Nam vs Kyrgyzstan: Quyết đấu tranh ngôi vô địch
Thứ Ba, 14:00, 17/11/2026
VOV.VN - Trực tiếp Việt Nam vs Kyrgyzstan trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) diễn ra lúc 19h hôm nay, ngày 17/11.
11:35
HLV Kim Sang Sik hé lộ đội hình ĐT Việt Nam
HLV Kim Sang Sik xác nhận ĐT Việt Nam sẽ có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý, thủ môn Trung Kiên được trao suất bắt chính, bên cạnh những điều chỉnh ở hàng tiền vệ và tiền đạo.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thử nghiệm nhân sự trong đợt tập trung lần này, đặc biệt khi đây là trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam trong năm 2026.
HLV Kim Sang Sik cho biết ban huấn luyện đánh giá các cầu thủ có trình độ tương đương và muốn khai thác tối đa năng lực của từng người.
Thầy Kim tin tưởng sự gắn kết giữa các cầu thủ sẽ giúp ĐT Việt Nam vượt qua khó khăn. Ông nhấn mạnh: “Điều quan trọng là tất cả các cầu thủ đều có sự gắn kết. ĐT Việt Nam cố gắng vượt qua khó khăn để giành chiến thắng dành tặng người hâm mộ”.
11:33
HLV Kyrgyzstan nói gì trước trận gặp ĐT Việt Nam?
HLV Urmat Abdukaimov của đội bóng Trung Á cho biết ông đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa cũng như một số trận gần đây của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Theo nhà cầm quân này, ĐT Việt Nam có tổ chức tốt trong cả tấn công lẫn phòng ngự, sở hữu chất lượng chuyên môn đáng chú ý.
HLV Urmat Abdukaimov cũng tiết lộ đã trao đổi với Odilzhon Abdurakhmanov – cầu thủ đang thi đấu tại V-League trong màu áo CLB Thanh Hóa – để tìm hiểu thêm về các cầu thủ Việt Nam cũng như điều kiện thi đấu.
Khi được hỏi về cầu thủ Việt Nam gây ấn tượng, HLV Urmat Abdukaimov nhắc đến Nguyễn Đình Bắc. Ông đánh giá tiền đạo này là một cầu thủ rất tốt, thuộc nhóm những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
11:30
Đối đầu trong quá khứ:
ĐT Việt Nam từng gặp ĐT Kyrgyzstan tại Qatar vào tháng 1/2024 trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2023. Đây là trận đấu kín, không có sự tham dự của giới truyền thông và khán giả.
Trong trận đấu này, ĐT Việt Nam đã thua ĐT Kyrgyzstan 1-2. Tác giả bàn thắng duy nhất của ĐT Việt Nam là Trương Tiến Anh, còn Joel Kojo và Ayzar Akmatov là những người lập công cho ĐT Kyrgyzstan.
Ở cấp độ U23, HLV Kim Sang Sik cùng nhiều cầu thủ ĐT Việt Nam hiện tại như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức hay Nguyễn Thanh Nhàn từng chạm trán đối thủ Kyrgyzstan tại VCK U23 châu Á 2026 hồi đầu năm nay. Thời điểm đó, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước U23 Kyrgyzstan.
Trước đó, ĐT Việt Nam đã thắng Đài Bắc Trung Hoa 2-0 còn ĐT Kyrgyzstan đã thắng Đài Bắc Trung Hoa 3-0. Do đó, ĐT Kyrgyzstan đang nắm lợi thế trong cuộc đua tới chức vô địch.
ĐT Việt Nam phải thắng trận nếu muốn giành chức vô địch, trong khi ĐT Kyrgyzstan chỉ cần hòa là sẽ đoạt danh hiệu.
Dù vậy, HLV Urmat Abdukaimov vẫn thể hiện thái độ thận trọng khi đánh giá về đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân này cho biết đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa, đồng thời nghiên cứu một số màn trình diễn gần đây của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Hiện tại, ĐT Kyrgyzstan đang có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp (thắng 3, hòa 2). Trong khi đó, ĐT Việt Nam thắng 3 và thua 2 ở quãng thời gian tương tự. Ngoài ra, ĐT Việt Nam từng thua ĐT Kyrgyzstan 1-2 trong lần gặp nhau duy nhất vào năm 2024.
HLV Kim Sang Sik đánh giá Kyrgyzstan sở hữu thể hình, thể lực và kỹ thuật tốt hơn Đài Bắc Trung Hoa. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết, dù ưu tiên thử nghiệm đội hình nhưng ĐT Việt Nam vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng để khép lại năm 2026 với kỷ niệm đẹp.
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VOV.VN - Những chia sẻ của HLV Urmat Abdukaimov bên phía ĐT Kyrgyzstan khi đại diện Trung Á đang tạm thời có lợi thế trước ĐT Việt Nam trong cuộc đua vô địch giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường.
VOV.VN - Những chia sẻ của HLV Urmat Abdukaimov bên phía ĐT Kyrgyzstan khi đại diện Trung Á đang tạm thời có lợi thế trước ĐT Việt Nam trong cuộc đua vô địch giải giao hữu quốc tế 2026 trên sân Thiên Trường.
VOV.VN - ĐT Việt Nam được cộng thêm 2,35 điểm trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa tối 11/11. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik nâng tổng điểm tích lũy lên 1.233,64 điểm, nhưng vẫn đứng thứ 99 thế giới.
VOV.VN - ĐT Việt Nam được cộng thêm 2,35 điểm trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến thắng 2-0 trước Đài Bắc Trung Hoa tối 11/11. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik nâng tổng điểm tích lũy lên 1.233,64 điểm, nhưng vẫn đứng thứ 99 thế giới.