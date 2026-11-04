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Trung vệ Việt kiều Mỹ viết tâm thư sau khi được triệu tập lên ĐT Việt Nam

Thứ Tư, 14:30, 04/11/2026
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VOV.VN - Trung vệ Việt kiều Mỹ - Lương Chí Khải và tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức chia sẻ cảm xúc sau khi chính thức được triệu tập lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho dịp FIFA Days tháng 11/2026.

Trung vệ Việt kiều Mỹ - Lương Chí Khải không giấu được niềm tự hào và xúc động trong lần đầu tiên được triệu tập lên ĐT Việt Nam. Cầu thủ thuộc biên chế Thể Công Viettel khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đáp lại niềm tin từ HLV Kim Sang Sik trong đợt FIFA Days tháng 11/2026.

Lương Chí Khải là một trong những gương mặt mới đáng chú ý trong danh sách tập trung của ĐT Việt Nam. Chia sẻ sau khi nhận tin được triệu tập, Lương Chí Khải viết: “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào và vinh dự khi có cơ hội đại diện cho Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới theo lịch FIFA. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã ủng hộ để tôi có được ngày hôm nay. Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo!”.

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Lương Chí Khải khẳng định quyết tâm cống hiến khi được triệu tập lên ĐT Việt Nam (Ảnh: VPF)

Sự xuất hiện của trung vệ 27 tuổi giúp HLV Kim Sang Sik có thêm phương án nhân sự cho hàng phòng ngự. Kinh nghiệm thi đấu tại V-League được kỳ vọng sẽ giúp Lương Chí Khải thuận lợi hơn trong quá trình hòa nhập, cạnh tranh vị trí ở đội tuyển.

Không chỉ có Lương Chí Khải, tiền đạo nhập tịch Olaha Mạnh Đức cũng đón nhận lần triệu tập này với nhiều cảm xúc đặc biệt. Chân sút đang khoác áo CLB CA TP.HCM xem đây là vinh dự lớn và khẳng định quyết tâm cống hiến cho đội tuyển.

“Tôi đang rất hạnh phúc và vinh dự khi được gọi lên ĐT Việt Nam. Tôi chỉ muốn nói được gọi vào ĐT Việt Nam là vinh dự lớn đối với tôi”, Olaha Mạnh Đức chia sẻ sau khi nhận thông báo.

Tiền đạo gốc Nigeria cũng gửi lời tới người hâm mộ và khẳng định sẽ chiến đấu hết sức mình trong màu áo đội tuyển. Olaha Mạnh Đức bày tỏ: “Tôi hết sức vui mừng vì điều này và tôi sẽ chiến đấu hết sức mình. Tôi hy vọng các CĐV sẽ ủng hộ ĐT Việt Nam”.  

trung ve viet kieu my viet tam thu sau khi duoc trieu tap len Dt viet nam hinh anh 2
Tiền đạo Olaha Mạnh Đức đang thi đấu trong màu áo CLB CA TP.HCM tại V-League 2026/27 (Ảnh: VPF)

Olaha Mạnh Đức đã có nhiều năm thi đấu tại V-League, từng khoác áo SLNA trước khi chuyển sang CA TP.HCM. Sau khi được trao quốc tịch Việt Nam, tiền đạo này có cơ hội hiện thực hóa mong muốn khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sở hữu nền tảng thể lực tốt, tốc độ và khả năng hoạt động rộng trên hàng công, Olaha được kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn cho HLV Kim Sang Sik. Kinh nghiệm thi đấu lâu năm tại V-League cũng là lợi thế giúp chân sút này có thể nhanh chóng hòa nhập với các đồng đội.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 9/11 để chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế 2026 tại Ninh Bình. Lương Chí Khải và Olaha Mạnh Đức sẽ cùng ĐT Việt Nam lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11/11 và Kyrgyzstan ngày 17/11.

Hệ lụy không tưởng với bóng đá Việt Nam sau khi AFC dời lịch Asian Cup 2027
Quách Khiêm/VOV.VN
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