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Trương Vinh Hiển đụng độ tay vợt pickleball số 1 thế giới tại Hong Kong Slam 2026

Thứ Tư, 16:18, 21/10/2026
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VOV.VN - Trương Vinh Hiển sẽ gặp tay vợt pickleball số 1 thế giới Christopher Haworth tại vòng 16 nội dung đơn nam tại giải PPA Tour Asia 1500 Hong Kong Slam 2026.

truong vinh hien dung do tay vot pickleball so 1 the gioi tai hong kong slam 2026 hinh anh 1
Trương Vinh Hiển và Christopher Haworth

Trong ngày thi đấu 21/10 tại giải Hong Kong Slam 2026, Trương Vinh Hiển đã lội ngược dòng thắng Muhammad Aiman 2-1 (7-11, 11-7, 11-6) ở vòng 32 nội dung đơn nam. Tay vợt Việt Nam tiến vào vòng 16 và sẽ chạm trán Christopher Haworth.

Hiện tại, Christopher Haworth đang là tay vợt pickleball số 1 thế giới ở nội dung đơn nam trên bảng xếp hạng PPA Tour. Trong khi đó, Trương Vinh Hiển đang xếp hạng 15 thế giới.

Ngoài việc tiến vào vòng 16 nội dung đơn nam, Trương Vinh Hiển còn cùng Đỗ Minh Quân giành quyền vào vòng 16 nội dung đôi nam gặp Augustus Ge - Armaan Bhatia sau khi thắng cặp Zefeng Li - Marco Leung 2-0 (11-4, 11-3).

Tiếc rằng, Trương Vinh Hiển và Sophia Huỳnh Trần đã dừng bước tại vòng 32 nội dung đôi nam nữ. Bộ đôi của pickleball Việt Nam thua 0-2 (1-11, 10-12) trước cặp Christian Alshon - Parris Todd.

Theo kế hoạch, vòng 16 các nội dung tại Hong Kong Slam 2026 sẽ diễn ra trong ngày 22/10.

Xem PPA Tours Asia 1500 Hong Kong Slam 2026 trực tiếp và độc quyền trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

Hoàng Long/VOV.VN
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