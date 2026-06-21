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Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân vô địch giải pickleball Beijing Open 2026

Chủ Nhật, 18:43, 21/06/2026
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VOV.VN - Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân vô địch nội dung đơn nam giải pickleball PPA Asia 500 Beijing Open 2026 với chiến thắng 2-0 trước Kenta Miyoshi và Robert Stirling ở trận chung kết.

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Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân là niềm hy vọng danh hiệu của pickleball Việt Nam tại PPA Asia 500 Beijing 2026. Bộ đôi Việt Nam đối đầu với Kenta Miyoshi và Robert Stirling ở chung kết nội dung đôi nam.

Trong set đầu tiên, hai bên thi đấu giằng co tới điểm số 8-8 nhưng Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đã thể hiện bản lĩnh ở thời khắc quyết định để vượt lên dẫn 10-8, qua đó có cơ hội giành game point. Sau đó, set đấu kết thúc với phần thắng 11-9 nghiêng về phía cặp VĐV Việt Nam.

Sang set 2, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân duy trì phong độ ổn định, trong khi Kenta Miyoshi và Robert Stirling tỏ ra vội vàng để rồi có những tình huống đánh hỏng. Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân liên tục tạo ra lợi thế dẫn điểm trước khi giành chiến thắng 11-7.

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Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân vô địch nội dung đôi nam tại PPA Asia 500 Beijing Open 2026

Chung cuộc, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân giành chiến thắng 2-0 trước Kenta Miyoshi và Robert Stirling trong trận chung kết để lên ngôi vô địch nội dung đôi nam PPA Asia 500 Beijing 2026. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp, Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân đăng quang tại một giải PPA Asia trên đất Trung Quốc, khi bộ đôi này từng vô địch đôi nam Hangzhou Open 2025.

Ngoài chức vô địch nội dung đôi nam cùng Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển còn giành hạng ba tại nội dung đơn nam khi lội ngược dòng thắng Harrison Brown 2-1. Tỷ số các set ở trận này là 8-11, 11-4, 11-6.

Giải PPA Asia 500 Beijing 2026 cũng đã xác định chức vô địch đơn nam thuộc về Hong Kit Wong, chức vô địch đơn nữ thuộc về Sahra Dennehy, chức vô địch đôi nữ thuộc về cặp Sahra Dennehy và Yufei Long.

Hoàng Long/VOV.VN
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