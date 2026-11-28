U17 Việt Nam khép lại hành trình tại U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam dừng bước ngay từ vòng bảng U17 World Cup 2026, nhưng hành trình tại Qatar không khép lại bằng hai chữ thất bại. Với 5 bàn thắng, 1 điểm, hiệu số -3 cùng hàng loạt cột mốc chưa từng có, thầy trò HLV Cristiano Roland đã tạo nên kỳ World Cup đáng nhớ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam ở sân chơi 11 người. Và phía sau những con số ấy là giọt nước mắt của một người thầy, một lời nhắn gửi gan ruột cùng câu hỏi lớn về tương lai của cả một thế hệ.

Những giọt nước mắt ở Qatar và trang sử chưa từng có của bóng đá Việt Nam

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết U17 World Cup. Đó đã là một dấu mốc đáng nhớ, nhưng các học trò của Cristiano Roland không đến Qatar chỉ để làm khán giả trong một sân chơi lớn.

Ngay trận ra quân, U17 Việt Nam khiến U17 Bỉ phải trải qua 90 phút không hề dễ dàng. Thất bại 2-3 vẫn là thất bại, nhưng hai bàn thắng vào lưới đối thủ châu Âu đã mở ra một trang sử mới khi lần đầu tiên bóng đá Việt Nam ghi bàn tại U17 World Cup.

Lê Sỹ Bách trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi bàn trong lịch sử World Cup 11 người khi sút tung lưới U17 Bỉ ngay phút thứ 4.

Lê Sỹ Bách đánh gót ghi bàn điệu nghệ vào lưới U17 Bỉ (Ảnh: VFF)

Nếu trận đấu với Bỉ mang đến lời chào ấn tượng, cuộc đối đầu U17 New Zealand mới thực sự tạo nên cảm xúc đặc biệt. U17 Việt Nam hòa 3-3 trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, với bàn thắng của Trương Nguyễn Duy Khang ở phút 90+2 giúp đội nhà giữ lại 1 điểm quý giá.

Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam giành điểm tại U17 World Cup. Cũng lần đầu tiên, một đại diện bóng đá nước nhà ghi được 3 bàn trong một trận đấu thuộc sân chơi World Cup 11 người.

Duy Khang không phải người duy nhất để lại dấu ấn. Lê Trọng Đại Nhân đóng góp 1 bàn, trong khi Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi 2 bàn và trở thành cầu thủ Việt Nam sở hữu nhiều pha lập công nhất trong lịch sử World Cup 11 người.

Chu Ngọc Nguyễn Lực trở thành niềm tin cho các đồng đội ở tất cả trận đấu cầu thủ này ra sân (Ảnh: VFF)

Đáng tiếc, niềm vui ấy không đủ giúp U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng. Trận thua 0-2 trước U17 Mali ở lượt cuối khiến thầy trò HLV Cristiano Roland khép lại giải đấu với 1 trận hòa, 2 trận thua, ghi 5 bàn và thủng lưới 8 lần.

Nhưng nhìn vào bảng thống kê, bóng đá Việt Nam vẫn có lý do để tự hào. Hiệu số -3 giúp U17 Việt Nam trở thành đội tuyển có thành tích tốt nhất trong lịch sử các đại diện nước nhà tại World Cup 11 người, đồng thời vị trí thứ 3 bảng G cũng là thứ hạng tốt nhất mà một đội tuyển Việt Nam từng đạt được ở sân chơi này.

Hãy nhìn lại U20 Việt Nam năm 2017. Trong lần đầu dự U20 World Cup tại Hàn Quốc, đội bóng của chúng ta hòa New Zealand 0-0, sau đó thua Pháp 0-4 và Honduras 0-2, kết thúc vòng bảng với 1 điểm, không ghi bàn và thủng lưới 6 lần.

6 năm sau, ĐT nữ Việt Nam lần đầu bước ra World Cup nữ 2023. Trước Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan, thầy trò HLV Mai Đức Chung không giành được điểm nào, không ghi bàn và nhận tổng cộng 12 bàn thua.

Mỗi thế hệ đều có một dấu mốc riêng. U20 Việt Nam mở cánh cửa World Cup cho bóng đá nước nhà, đội tuyển nữ đưa bóng đá Việt Nam đến ngày hội lớn nhất hành tinh, còn U17 Việt Nam tiếp tục nâng những giới hạn bằng bàn thắng, điểm số và hiệu số chưa từng có.

Tất nhiên, 5 bàn thắng không thể biến một đội bóng bị loại thành đội bóng thành công toàn diện. Nhưng nếu ngay cả những cột mốc như vậy cũng không được ghi nhận, chúng ta còn biết lấy điều gì làm thước đo cho sự tiến bộ?

Ảnh: VFF

Sau trận thua Mali, HLV Cristiano Roland đã không thể giấu những giọt nước mắt. Nhà cầm quân người Brazil xúc động khi nói về các học trò, những cầu thủ đã chạy, đã chiến đấu và cố gắng chơi thứ bóng đá mà ông mong muốn.

"Những gì chúng ta thể hiện là quá tuyệt vời. Nếu các em tiếp tục trên con đường này, chúng ta sẽ tỏa sáng. Luôn luôn có sự cố gắng, có khát khao chiến thắng, các em sẽ làm được những điều lớn lao. Chúng ta sẽ đưa bóng đá Việt Nam đi xa hơn nữa, đó cũng chính là mục tiêu mà các em cần hướng tới", ông Roland chia sẻ.

Đừng để những giọt nước mắt trở thành ký ức đẹp rồi bị lãng quên

World Cup không chỉ là nơi các đội tuyển đến để thi đấu, mà còn là tấm gương phản chiếu khoảng cách giữa bóng đá Việt Nam với những nền bóng đá phát triển. U17 Việt Nam đã có cơ hội nhìn thấy khoảng cách ấy bằng trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ nghe những lời nhận xét quen thuộc sau mỗi giải đấu.

Điều đáng quý là các cầu thủ trẻ đã không chọn cách thu mình trước những đối thủ mạnh. U17 Việt Nam ghi 2 bàn vào lưới Bỉ, tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số với New Zealand và chỉ chịu dừng bước sau thất bại trước Mali.

Đó là những bài học về chuyên môn, thể lực và bản lĩnh thi đấu. Quan trọng hơn, các cầu thủ đã hiểu rằng bóng đá thế giới đòi hỏi nhiều hơn những khoảnh khắc bùng nổ, bởi một đội bóng muốn tiến xa phải duy trì được chất lượng trong suốt hành trình.

HLV Cristiano Roland xúc động rơi nước mắt, cảm ơn các cầu thủ U17 Việt Nam sau hành trình ở U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

HLV Cristiano Roland có quyền tự hào về các học trò. Nhưng niềm tự hào ấy sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu những cầu thủ vừa trở về từ Qatar tiếp tục được tạo điều kiện phát triển, thay vì nhanh chóng bị cuốn vào guồng quay quen thuộc của bóng đá trẻ trong nước.

Sau khi trở về Việt Nam vào sáng 28/11, các tuyển thủ U17 sẽ hội quân cùng những CLB chủ quản, tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho các giải trẻ quốc gia trong năm 2027. World Cup đã khép lại, nhưng đây mới là thời điểm quan trọng để nhìn nhận nghiêm túc con đường phía trước của lứa cầu thủ này.

Một giải đấu quốc tế không thể tự động biến những tài năng trẻ thành cầu thủ lớn. Những gì họ cần là môi trường tập luyện phù hợp, lịch thi đấu đủ chất lượng, cơ hội cọ xát thường xuyên và một lộ trình phát triển được duy trì lâu dài.

Ảnh: VFF

Đừng đợi đến kỳ World Cup tiếp theo mới bắt đầu nói về đầu tư. Cũng đừng chỉ nhớ đến những cầu thủ trẻ khi họ mang về một kết quả gây tiếng vang, rồi để mặc họ tự xoay xở khi trở lại với bóng đá thường nhật.

Bởi bóng đá Việt Nam không thiếu những khoảnh khắc khiến người hâm mộ xúc động. Điều chúng ta còn thiếu là cách biến những khoảnh khắc ấy thành nền móng cho thành công bền vững.

Giọt nước mắt của HLV Cristiano Roland vì thế không nên chỉ được xem là đoạn kết cảm động của một hành trình. Đó còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm dành cho một thế hệ cầu thủ vừa chứng minh rằng họ có thể bước ra sân khấu lớn, nhưng vẫn cần được trao những điều kiện xứng đáng để tiếp tục trưởng thành.

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