English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U15 Việt Nam chính thức bước vào U15 World Cup 2026

Thứ Sáu, 10:59, 23/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 23/10, U15 Việt Nam chính thức bước vào các hoạt động tại U15 World Cup 2026 theo lịch trình của Ban tổ chức.

Theo lịch hoạt động của Ban tổ chức U15 World Cup 2026, ngày 23/10, U15 Việt Nam sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết, tham dự các cuộc họp chuyên môn, đồng thời có buổi tập làm quen tại sân Hovsan trong khoảng thời gian từ 14h đến 15h (giờ địa phương).

u15 viet nam chinh thuc buoc vao u15 world cup 2026 hinh anh 1
Ảnh: VFF

Ngày 24/10, toàn đội di chuyển đến sân thi đấu, thực hiện các công tác chuẩn bị trước trận và bước vào trận ra quân gặp Bosnia & Herzegovina lúc 11h30 (giờ địa phương). Buổi tối cùng ngày, U15 Việt Nam sẽ tham dự lễ khai mạc giải tại Baku Crystal Hall.

U15 World Cup 2026 là phiên bản đầu tiên của sân chơi do FIFA tổ chức, với sự tham gia của 189 Liên đoàn thành viên. Đáng chú ý, có tới 78 đội tuyển lần đầu góp mặt tại một giải đấu World Cup của FIFA ở mọi cấp độ, cả nam và nữ. Điều này cho thấy ý nghĩa đặc biệt của giải đấu trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận bóng đá quốc tế cho các cầu thủ trẻ trên toàn thế giới.

Giải đấu hướng tới mục tiêu phát hiện và phát triển tài năng trẻ theo triết lý “Give Every Talent a Chance” – tạo cơ hội cho mọi tài năng. Không chỉ chú trọng kết quả thi đấu, FIFA còn đặt trọng tâm vào trải nghiệm, sự phát triển toàn diện và niềm vui chơi bóng của các cầu thủ. Bên cạnh những trận đấu quốc tế, các đội sẽ tham gia hoạt động giáo dục, giao lưu với các huyền thoại bóng đá và những chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng.

u15 viet nam chinh thuc buoc vao u15 world cup 2026 hinh anh 2
Ảnh: VFF

Đáng chú ý, U15 World Cup 2026 áp dụng thể thức thi đấu 8v8, với hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút, thay người không giới hạn và đá biên thay cho ném biên. Các quy định được thiết kế phù hợp với lứa tuổi U15, tạo điều kiện để cầu thủ tăng cường trải nghiệm bóng, phát triển kỹ thuật, tư duy chiến thuật và khả năng ra quyết định. Tất cả các đội đều tiếp tục thi đấu đến ngày cuối cùng, không bị loại sớm, qua đó có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, thể thức mới cũng là cơ hội để các cầu thủ U15 Việt Nam nâng cao tư duy và khả năng thích ứng. Ở độ tuổi 14-15, bên cạnh việc nắm vững nhiệm vụ theo từng vị trí, các cầu thủ cần chủ động xử lý tình huống, đưa ra quyết định và phát huy sự sáng tạo trong thi đấu.

“Bóng đá cần chuyên môn, thể lực và kỹ thuật, nhưng tư duy cũng cực kỳ quan trọng. Cầu thủ phải biết tự xử lý trên sân, tạo ra những biến hóa về chiến thuật. Chúng tôi muốn khuyến khích các em sáng tạo, tạo ra đột biến. Đó là nền tảng cho sự phát triển của các cầu thủ trong hiện tại và tương lai” - HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch VFF khích lệ U15 Việt Nam trước thềm U15 World Cup & Festival 2026
Chủ tịch VFF khích lệ U15 Việt Nam trước thềm U15 World Cup & Festival 2026

VOV.VN - Chiều 16/10, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, động viên và khích lệ đội tuyển U15 Việt Nam trước khi toàn đội hoàn thành chương trình tập huấn, lên đường tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026 tại Azerbaijan.

Chủ tịch VFF khích lệ U15 Việt Nam trước thềm U15 World Cup & Festival 2026

Chủ tịch VFF khích lệ U15 Việt Nam trước thềm U15 World Cup & Festival 2026

VOV.VN - Chiều 16/10, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gặp gỡ, động viên và khích lệ đội tuyển U15 Việt Nam trước khi toàn đội hoàn thành chương trình tập huấn, lên đường tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026 tại Azerbaijan.

Hé lộ mục tiêu của U15 Việt Nam tại U15 World Cup 2026
Hé lộ mục tiêu của U15 Việt Nam tại U15 World Cup 2026

VOV.VN - HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, thông qua U15 World Cup 2026, U15 Việt Nam hướng tới phát triển tư duy và khả năng chơi bóng đa năng.

Hé lộ mục tiêu của U15 Việt Nam tại U15 World Cup 2026

Hé lộ mục tiêu của U15 Việt Nam tại U15 World Cup 2026

VOV.VN - HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, thông qua U15 World Cup 2026, U15 Việt Nam hướng tới phát triển tư duy và khả năng chơi bóng đa năng.

Lịch thi đấu của U15 Việt Nam tại U15 World Cup 2026
Lịch thi đấu của U15 Việt Nam tại U15 World Cup 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu của U15 Việt Nam tại U15 World Cup 2026. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ so tài với nhiều đội bóng trẻ thuộc nhiều phong cách khác nhau trên toàn thế giới.

Lịch thi đấu của U15 Việt Nam tại U15 World Cup 2026

Lịch thi đấu của U15 Việt Nam tại U15 World Cup 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu của U15 Việt Nam tại U15 World Cup 2026. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ so tài với nhiều đội bóng trẻ thuộc nhiều phong cách khác nhau trên toàn thế giới.

HLV Cristiano Roland đặt mục tiêu lớn cùng U17 Việt Nam tại World Cup 2026
HLV Cristiano Roland đặt mục tiêu lớn cùng U17 Việt Nam tại World Cup 2026

VOV.VN - HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam đang tích cực hoàn thiện thể lực, chiến thuật và tâm lý trước thềm FIFA U17 World Cup 2026, với mục tiêu thi đấu tốt nhất và tạo dấu ấn tại sân chơi thế giới.

HLV Cristiano Roland đặt mục tiêu lớn cùng U17 Việt Nam tại World Cup 2026

HLV Cristiano Roland đặt mục tiêu lớn cùng U17 Việt Nam tại World Cup 2026

VOV.VN - HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam đang tích cực hoàn thiện thể lực, chiến thuật và tâm lý trước thềm FIFA U17 World Cup 2026, với mục tiêu thi đấu tốt nhất và tạo dấu ấn tại sân chơi thế giới.

U17 Việt Nam "thử lửa" với loạt đối thủ chất lượng trước thềm U17 World Cup 2026
U17 Việt Nam "thử lửa" với loạt đối thủ chất lượng trước thềm U17 World Cup 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam sẽ có 2 chuyến tập huấn nước ngoài và "thử lửa" với loạt đối thủ chất lượng trước khi tham dự VCK U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam "thử lửa" với loạt đối thủ chất lượng trước thềm U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam "thử lửa" với loạt đối thủ chất lượng trước thềm U17 World Cup 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam sẽ có 2 chuyến tập huấn nước ngoài và "thử lửa" với loạt đối thủ chất lượng trước khi tham dự VCK U17 World Cup 2026.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế