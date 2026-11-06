U17 Bỉ triệu tập cầu thủ trị giá hơn 140 tỷ đồng đấu U17 Việt Nam ở U17 World Cup

Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam cùng bảng G với các đội Bỉ, Mali và New Zealand. Trong đó, U17 Bỉ được xem là đối thủ mạnh nhất.

Xander Dierckx (số 8) trong màu áo U17 Bỉ. (Ảnh: LĐBĐ Bỉ).

Trước giải đấu, HLV Sven Vermant của U17 Bỉ đã triệu tập những cầu thủ gần như tốt nhất với tâm điểm chú ý là tiền vệ được định giá 5 triệu Euro (hơn 140 tỷ đồng) - Xander Dierckx.

Ban đầu, Xander Dierckx nằm trong kế hoạch thi đấu của CLB Royal Antwerp FC ở giải VĐQG Bỉ và đội bóng này không đồng ý để tiền vệ sinh năm 2009 thi đấu tại U17 World Cup 2026 do giải đấu này không diễn ra dịp FIFA Days.

Tuy nhiên, sau những đàm phán giữa LĐBĐ Bỉ và CLB Royal Antwerp FC, Xander Dierckx đã được phép lên tuyển và sẽ góp mặt ở U17 World Cup 2026 năm nay.

Danh sách cụ thể U17 Bỉ tham dự U17 World Cup 2026.

Xander Dierckx thi đấu ở vị trí tiền vệ với sở trường là một cầu thủ dạng box-to-box, có thể hỗ trợ tốt cả phòng ngự lẫn tấn công. Cầu thủ sinh năm 2009 cao 1m89 và từng góp công lớn giúp U17 Bỉ đạt thành tích tốt ở VCK U17 châu Âu và giành vé dự U17 World Cup 2026.

Ngoài Xander Dierckx, U17 Bỉ còn có hàng loạt cái tên đáng chú ý với gốc gác châu Phi và sở hữu nền tảng thể lực ấn tượng, trải đều ở cả ba tuyến như Nabyka, Mbavu, Opoku (hậu vệ), Gbemou (tiền vệ) hay tiền đạo Kamara.

Với lực lượng kể trên, U17 Bỉ hứa hẹn sẽ mang đến những thách thức lớn cho U17 Việt Nam trong trận mở màn U17 World Cup 2026 diễn ra lúc 20h ngày 20/11.