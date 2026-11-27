U17 Việt Nam còn chặng đường dài phía trước

U17 Việt Nam đã dừng bước tại U17 World Cup 2026 sau vòng bảng khi để thua U17 Mali ở trận đấu cuối. Dù hành trình còn để lại những tiếc nuối nhất định nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Cristiano Roland được đánh giá đầy tích cực, các cầu thủ trẻ đã sẵn sàng chơi bóng trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

U17 Việt Nam có hành trình đáng nhớ tại U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Rơi vào bảng đấu với những đối thủ mạnh gồm U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand, U17 Việt Nam không chọn lối chơi phòng ngự thụ động. HLV Cristiano Roland nhiều thời điểm yêu cầu các học trò sẵn sàng gây áp lực ngay trên phần sân đối phương, đồng thời tự tin phối hợp để chơi bóng.

Điều đó giúp U17 Việt Nam có hai bàn thắng vào lưới U17 Bỉ, á quân U17 châu Âu. Bên cạnh đó, U17 Việt Nam cũng ghi ba bàn vào lưới U17 New Zealand, giành một điểm lịch sử tại đấu trường U17 World Cup. Việc dám chơi bóng trước những đối thủ nhỉnh hơn về thể hình, thể lực là điều rất quan trọng với bước phát triển của các cầu thủ lứa tuổi U17, nhóm tuổi bắt đầu định hình phong cách thi đấu trước khi bước lên ngưỡng cửa chuyên nghiệp.

Thời điểm này vẫn còn quá sớm để đánh giá về sự phát triển của lứa cầu thủ U17 Việt Nam hiện tại, bởi những cầu thủ trẻ để tiến bộ cần thêm yếu tố từ chính bản thân cũng như cơ hội thi đấu. Dù vậy, màn trình diễn của các cầu thủ U17 Việt Nam trong giải đấu vừa qua vẫn khiến người hâm mộ có thể hy vọng về một lứa cầu thủ có thể đóng góp những gương mặt tiến lên tiếp bước các đàn anh ở ĐTQG trong tương lai.

Việc dừng bước ở vòng bảng chưa hẳn là điều không tốt khi giúp các cầu thủ có thể giữ đôi chân trên mặt đất. Với bóng đá trẻ, việc tham dự các giải đấu đóng góp lớn vào sự trưởng thành nhưng quan trọng hơn, các cầu thủ phải có khả năng nhìn nhận điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để tự hoàn thiện trong tương lai. Chỉ khi thực sự nỗ lực, các cầu thủ trẻ mới có thể tiến xa hơn trên con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Những bài học quý báu

Một vấn đề được chỉ ra từ rất lâu của bóng đá Việt Nam là các cầu thủ trẻ chưa có nhiều giải đấu để cọ xát vì những nguyên nhân khác nhau. Điều đó khiến các đội tuyển trẻ được khuyến khích, tạo điều kiện để góp mặt ở những giải đấu chính thức ở khu vực, châu lục và xa hơn là World Cup trẻ nếu có cơ hội.

U17 Việt Nam có những bài học quý báu tại U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Thay vì chỉ đá giao hữu hay thi đấu trong nước, việc cố gắng thi đấu thật nhiều ở những giải đấu quốc tế giúp các cầu thủ trẻ tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn. Các cầu thủ trẻ được thi đấu với môi trường nhiều sức ép, được trưởng thành cả về chuyên môn, kinh nghiệm lẫn tâm lý thi đấu tạo hành trang vững vàng để bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Cơ hội để chạm trán những đội bóng có tư duy kỹ chiến thuật nhưng U17 Bỉ, hay những đối thủ mạnh mẽ, va đập liên tục như U17 Mali ở những giải đấu chính thức là rất hiếm với các đại diện bóng đá Việt Nam. Việc liên tục phải thi đấu ở cường độ cao, có những tình huống va chạm với những cầu thủ mạnh mẽ giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam tích luỹ được kinh nghiệm cả về tư duy kỹ chiến thuật, cũng như độ “quái” trong thi đấu.

Ngay trong trận thua U17 Mali, các cầu thủ Việt Nam cũng rút ra được những kinh nghiệm khi đối đầu với đối thủ hơn hẳn về thể chất. Những học trò của HLV Roland đã có những tình huống cài người, xử lý bóng trong không gian hẹp trước đối thủ liên tục chạy để gây áp lực, đây là điều gần như không thể có nếu chỉ thi đấu các giải trẻ trong nước.

Với các cầu thủ U17 Việt Nam, việc tham dự U17 World Cup 2026 không phải là thành tích mà là một hành trang trên con đường dài phía trước. Xuất phát điểm tốt mới chỉ là một yếu tố, những nỗ lực không ngừng mới là điều giúp lứa U17 Việt Nam hiện tại tiến xa hơn.

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