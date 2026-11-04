English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

U17 Việt Nam bổ sung 7 cầu thủ, sẵn sàng chinh chiến ở FIFA U17 World Cup 2026

Thứ Tư, 13:30, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HLV Cristiano Roland triệu tập 29 cầu thủ, trong đó có 7 gương mặt mới, nhằm mở rộng phương án nhân sự cho U17 Việt Nam trước FIFA U17 World Cup Qatar 2026. Giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống FPT Play.

U17 Việt Nam bổ sung 7 gương mặt mới

Theo danh sách được HLV Cristiano Roland lựa chọn trước chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam triệu tập 29 cầu thủ. Nòng cốt đội hình vẫn là những gương mặt từng góp công trong hành trình giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026. Đáng chú ý, ban huấn luyện bổ sung 7 cầu thủ mới ở các vị trí thủ môn, hậu vệ và tiền vệ nhằm mở rộng lựa chọn nhân sự.

u17 viet nam bo sung 7 cau thu, san sang chinh chien o fifa u17 world cup 2026 hinh anh 1
Ảnh: VFF

Cụ thể, hai thủ môn được triệu tập là Nguyễn Thái Sơn (Hà Nội) và Nguyễn Việt Dũng (PVF). Ba hậu vệ gồm Trần Xuân Toàn (CAHN), Bùi Trung Hiếu (PVF), Phùng Quang Danh (Thể Công Viettel). Hai tiền vệ còn lại là Nguyễn Trọng Phong (PVF) và Tạ Đình Phong (Đà Nẵng).

Việc bổ sung cầu thủ ở nhiều tuyến giúp HLV Cristiano Roland có thêm phương án đánh giá năng lực, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện đội hình. Đây cũng là cơ hội để những gương mặt mới cạnh tranh vị trí trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu cấp thế giới.

Năm nhân tố nổi bật từ hành trình châu Á

Tại VCK U17 châu Á 2026, các cầu thủ trẻ đã để lại dấu ấn bằng những đóng góp về chuyên môn và thống kê thi đấu.

Ở vị trí thủ môn, Lý Xuân Hòa (PVF) có 14 pha cứu thua sau bốn trận, nhiều nhất giải và ngang bằng Charlie Wilson Papps (Australia) cùng Wai Yan Htet (Myanmar). Dù phải nhận 9 bàn thua trước UAE, Hàn Quốc và Australia, thủ thành này vẫn có nhiều tình huống cản phá đáng chú ý, góp phần giúp đội tuyển đứng vững trước sức ép từ đối phương.

u17 viet nam bo sung 7 cau thu, san sang chinh chien o fifa u17 world cup 2026 hinh anh 2
Cầu thủ Lý Xuân Hòa (Ảnh: VFF)

Ở hàng phòng ngự, Nguyễn Mạnh Cường (Thể Công Viettel) là một trong những nhân tố đáng chú ý. Trung vệ này ghi bàn quyết định trong chiến thắng 3-2 trước U17 UAE, qua đó góp phần đưa đội tuyển lần đầu giành vé dự World Cup. Ngoài ra, anh có 19 lần giải nguy, thuộc nhóm 7 cầu thủ có chỉ số này cao nhất giải, cùng 197 đường chuyền, nằm trong Top 10 toàn giải.

Tại tuyến giữa, Nguyễn Minh Thủy (SLNA) có màn trình diễn nổi bật trong trận gặp UAE với một bàn thắng và một pha kiến tạo. Tiền vệ này còn có 18 đường căng ngang, thuộc Top 10 cầu thủ có chỉ số này cao nhất giải tính đến trước vòng bán kết.

u17 viet nam bo sung 7 cau thu, san sang chinh chien o fifa u17 world cup 2026 hinh anh 3
Cầu thủ Nguyễn Minh Thủy (Ảnh: VFF)

Một trường hợp đáng chú ý khác là Chu Ngọc Nguyễn Lực (Hà Nội). Ở lần thứ hai tham dự giải đấu cấp châu lục, tiền vệ này tiếp tục cho thấy sự ổn định trong khả năng phân phối bóng và tạo cơ hội. Theo thống kê của AFC sau vòng tứ kết, Nguyễn Lực có 8 đường chuyền tạo cơ hội thành bàn, góp mặt trong Top 10 cầu thủ sáng tạo nhất giải.

Đáng chú ý, Nguyễn Lực cũng là một trong những cầu thủ trẻ có cơ hội trải nghiệm môi trường thi đấu tại V-League. Việc vừa ra sân ở giải đấu chuyên nghiệp, sau đó trở lại tập trung cùng U17 Việt Nam để lên đường sang Hàn Quốc là trải nghiệm đáng chú ý trong quá trình phát triển của tiền vệ này. Sự chuyển tiếp giữa môi trường thi đấu cấp CLB và đội tuyển trẻ cũng đặt ra yêu cầu thích nghi về cường độ, thể lực và chuyên môn.

u17 viet nam bo sung 7 cau thu, san sang chinh chien o fifa u17 world cup 2026 hinh anh 4
Cầu thủ Chu Ngọc Nguyễn Lực (Ảnh VFF)

Ở hành lang phải, Lê Sỹ Bách là phương án tấn công đáng chú ý nhờ khả năng phối hợp với tuyến giữa và hậu vệ biên. Tiền đạo này có 13 đường căng ngang, đứng thứ 10 ở chỉ số này tại giải, đồng thời ghi một bàn vào lưới U17 Hàn Quốc sau pha di chuyển và dứt điểm chéo góc.

u17 viet nam bo sung 7 cau thu, san sang chinh chien o fifa u17 world cup 2026 hinh anh 5
Cầu thủ Lê Sỹ Bách (Ảnh: PVF)

Thể hình là thử thách - Kỹ thuật và tốc độ là lợi thế

Bên cạnh những điểm sáng về chuyên môn, tương quan thể hình là một trong những vấn đề U17 Việt Nam cần tính đến khi bước ra đấu trường thế giới.

Theo thống kê tại VCK U17 châu Á 2026, chiều cao trung bình của đội tuyển là 1,734 m, xếp thứ 12 trong 15 đội tham dự. Cân nặng trung bình đạt 65,65 kg, đứng thứ 11. Cả hai chỉ số đều thấp hơn mức trung bình toàn giải và kém đáng kể so với một số đội bóng hàng đầu châu lục.

u17 viet nam bo sung 7 cau thu, san sang chinh chien o fifa u17 world cup 2026 hinh anh 6
U17 Việt Nam thi đấu tại AFC U17 Asian Cup (Ảnh: VFF)

Chênh lệch này có thể ảnh hưởng đến khả năng tranh chấp, không chiến và chịu va chạm. Tuy nhiên, thể hình không phải yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả thi đấu. U17 Việt Nam dưới thời HLV Cristiano Roland đã cho thấy khả năng tổ chức lối chơi, di chuyển linh hoạt và phối hợp ở tốc độ cao trong hành trình vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

Đáng chú ý, những vị trí đòi hỏi lợi thế về thể chất như thủ môn và trung vệ vẫn có các lựa chọn đáp ứng yêu cầu cơ bản. Các thủ môn của đội tuyển có chiều cao từ 1,76 m đến 1,84 m, trong khi hàng phòng ngự sở hữu nhiều cầu thủ tiệm cận mốc 1,8 m. Ngược lại, chiều cao thấp hơn chủ yếu tập trung ở hai biên và khu vực tiền vệ tấn công, nơi tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý trong không gian hẹp có thể tạo ra khác biệt.

Vì vậy, bài toán của U17 Việt Nam không chỉ nằm ở việc cải thiện thể lực và sức mạnh mà còn là cách phát huy tối đa những ưu điểm sẵn có. Khả năng chơi bóng nhanh, tổ chức đội hình chặt chẽ và duy trì sự gắn kết sẽ là những yếu tố quan trọng khi đối đầu với các đội tuyển có ưu thế về thể hình.

u17 viet nam bo sung 7 cau thu, san sang chinh chien o fifa u17 world cup 2026 hinh anh 7
Lịch thi đấu Bảng G ở VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026 

Hướng đến FIFA U17 World Cup Qatar 2026, quá trình hoàn thiện lực lượng và tích lũy kinh nghiệm quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của các cầu thủ trẻ. FPT Play sẽ phát sóng trực tiếp và trọn vẹn VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026 tại lãnh thổ Việt Nam. Khán giả trong nước có thể theo dõi giải đấu trên ứng dụng FPT Play dành cho SmartTV, SmartMobile, PC/Laptop, FPT Play Box và tại website http://fptplay.vn, bao gồm các trận đấu của U17 tại vòng bảng, giúp khán giả theo dõi hành trình của U17 Việt Nam tại sân chơi bóng đá trẻ thế giới.

 
PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

FPT PLAY, TV360 & MYTV đồng sở hữu bản quyền VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™
FPT PLAY, TV360 & MYTV đồng sở hữu bản quyền VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™

VOV.VN - Ba đơn vị truyền hình FPT Play và TV360, MyTV công bố đồng sở hữu bản quyền phát sóng VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™ tại Việt Nam, trong đó có các trận đấu của đội tuyển U17 Việt Nam, đại diện lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết.

FPT PLAY, TV360 & MYTV đồng sở hữu bản quyền VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™

FPT PLAY, TV360 & MYTV đồng sở hữu bản quyền VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™

VOV.VN - Ba đơn vị truyền hình FPT Play và TV360, MyTV công bố đồng sở hữu bản quyền phát sóng VCK FIFA U17 World Cup Qatar 2026™ tại Việt Nam, trong đó có các trận đấu của đội tuyển U17 Việt Nam, đại diện lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết.

U17 Việt Nam đối đầu cầu thủ nhập tịch của New Zealand ở U17 World Cup 2026
U17 Việt Nam đối đầu cầu thủ nhập tịch của New Zealand ở U17 World Cup 2026

VOV.VN - U17 New Zealand chính thức công bố danh sách 21 cầu thủ tham dự U17 World Cup 2026, trong đó có sự xuất hiện của cầu thủ gốc Nhật Bản.

U17 Việt Nam đối đầu cầu thủ nhập tịch của New Zealand ở U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam đối đầu cầu thủ nhập tịch của New Zealand ở U17 World Cup 2026

VOV.VN - U17 New Zealand chính thức công bố danh sách 21 cầu thủ tham dự U17 World Cup 2026, trong đó có sự xuất hiện của cầu thủ gốc Nhật Bản.

HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm quý giá cho World Cup
HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm quý giá cho World Cup

VOV.VN - Đánh giá về quá trình U17 Việt Nam chuẩn bị cho U17 World Cup 2026, HLV trưởng Cristiano Roland ghi nhận sự đồng hành của LĐBĐVN và nhấn mạnh ý nghĩa của việc đầu tư cho bóng đá trẻ đối với tương lai của bóng đá Việt Nam.

HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm quý giá cho World Cup

HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm quý giá cho World Cup

VOV.VN - Đánh giá về quá trình U17 Việt Nam chuẩn bị cho U17 World Cup 2026, HLV trưởng Cristiano Roland ghi nhận sự đồng hành của LĐBĐVN và nhấn mạnh ý nghĩa của việc đầu tư cho bóng đá trẻ đối với tương lai của bóng đá Việt Nam.

U17 Việt Nam trở về nước, sẵn sàng chinh phục VCK FIFA U17 World Cup 2026
U17 Việt Nam trở về nước, sẵn sàng chinh phục VCK FIFA U17 World Cup 2026

VOV.VN - Chiều 29/10, U17 Việt Nam đã trở về Hà Nội, khép lại đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam trở về nước, sẵn sàng chinh phục VCK FIFA U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam trở về nước, sẵn sàng chinh phục VCK FIFA U17 World Cup 2026

VOV.VN - Chiều 29/10, U17 Việt Nam đã trở về Hà Nội, khép lại đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam thắng đội bóng Hàn Quốc trước thềm U17 World Cup 2026
U17 Việt Nam thắng đội bóng Hàn Quốc trước thềm U17 World Cup 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam giành chiến thắng trước CLB Shinpyeong trong trận đấu tập cuối cùng của đợt tập huấn tại Hàn Quốc, qua đó hoàn tất giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước thềm U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam thắng đội bóng Hàn Quốc trước thềm U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam thắng đội bóng Hàn Quốc trước thềm U17 World Cup 2026

VOV.VN - U17 Việt Nam giành chiến thắng trước CLB Shinpyeong trong trận đấu tập cuối cùng của đợt tập huấn tại Hàn Quốc, qua đó hoàn tất giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước thềm U17 World Cup 2026.

 
VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế