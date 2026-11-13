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U17 Việt Nam bước ra sân khấu thế giới, FIFA mở hội bóng đá chưa từng có tại Qatar

Thứ Sáu, 17:00, 13/11/2026
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VOV.VN - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bày tỏ kỳ vọng VCK U17 World Cup 2026 diễn ra thành công, giàu tính cạnh tranh và kết nối các nền bóng đá trên toàn thế giới. Đáng chú ý, ĐT U17 Việt Nam nằm trong số tám đội tuyển lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi này.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có mặt tại Doha (Qatar) để trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026, chỉ một tuần trước khi giải đấu chính thức khởi tranh. Đây là lần thứ hai liên tiếp Qatar đăng cai giải đấu, sau kỳ tổ chức đầu tiên với thể thức 48 đội vào năm 2025.

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U17 Việt Nam có lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ FIFA U17 World Cup (Ảnh: VFF)

Chia sẻ sau chuyến thị sát, ông Gianni Infantino cho biết: “Kỳ vọng luôn ở mức cao, rất cao. FIFA U17 World Cup là một giải đấu tuyệt vời, quy tụ những cầu thủ nam xuất sắc nhất từ khắp nơi trên thế giới. 48 đội tuyển đến từ sáu châu lục sẽ cùng hội tụ tại đây để tranh tài và tìm ra đội bóng xuất sắc nhất thế giới”.

Theo kế hoạch, FIFA U17 World Cup Qatar 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12, với sự tham dự của 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm bốn đội. Tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone ở Al Rayyan, Doha. Trận chung kết diễn ra trên sân vận động Ahmad Bin Ali.

Đánh giá về kỳ giải năm 2025, phiên bản đầu tiên áp dụng thể thức 48 đội, Chủ tịch FIFA cho rằng đây là một sự kiện thành công và mang lại nhiều giá trị vượt ra ngoài khuôn khổ chuyên môn.

“Trải nghiệm năm ngoái thực sự rất thành công, mang đến niềm vui cho tất cả mọi người. Đó là một ngày hội bóng đá, đồng thời là dịp tôn vinh sự đoàn kết và tình hữu nghị. Các đội bóng không chỉ thi đấu mà còn ở lại theo dõi những trận đấu của nhau, từ đó hình thành những tình bạn đẹp. Đó là điều tuyệt vời và tôi tin rằng giải đấu năm nay sẽ còn tốt hơn nữa”, ông Gianni Infantino chia sẻ.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của FIFA U17 World Cup Qatar 2026 là sự xuất hiện của tám đội tuyển lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường này, gồm: Hy Lạp, Montenegro, Mozambique, Romania, Serbia, Tanzania, Việt Nam và Cộng hòa Dominica.

Chủ tịch FIFA nhấn mạnh việc mở rộng quy mô giải đấu và tổ chức thường niên tạo thêm cơ hội cho nhiều nền bóng đá được trải nghiệm sân chơi thế giới. Theo ông, việc các đội tuyển phải trải qua vòng loại để giành quyền tham dự cũng góp phần nâng cao tính cạnh tranh, đồng thời mở rộng cơ hội cho các cầu thủ trẻ.

“Việc Bồ Đào Nha, đội vô địch năm ngoái sau trận chung kết tuyệt vời với Áo, không góp mặt ở giải năm nay, cùng với sự xuất hiện của rất nhiều đội tuyển lần đầu tham dự, cho thấy bóng đá luôn chứa đựng những yếu tố khó đoán. Rất khó để dự đoán đội bóng nào sẽ đi đến trận đấu cuối cùng và giành chức vô địch. Điều đó chứng minh tài năng bóng đá hiện diện ở khắp mọi nơi trên thế giới, bởi bóng đá thuộc về tất cả mọi người”, Chủ tịch FIFA nhận định.

Đây cũng là năm thứ hai trong chuỗi năm kỳ FIFA U17 World Cup liên tiếp được tổ chức tại Qatar (giai đoạn 2025-2029). Ông Gianni Infantino đánh giá việc tập trung tổ chức tại một quốc gia có nhiều lợi thế, đặc biệt là năng lực tổ chức, cơ sở vật chất, an ninh và dịch vụ đón tiếp các đoàn thể thao.

Bên cạnh ý nghĩa về chuyên môn, Chủ tịch FIFA cũng nhấn mạnh vai trò của những giải đấu quốc tế đối với quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ. Việc được thi đấu ở sân chơi đỉnh cao sẽ giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, trưởng thành hơn và có thêm động lực hoàn thiện bản thân.

FIFA U17 World Cup Qatar 2026 vì thế không chỉ là cuộc cạnh tranh danh hiệu giữa 48 đội tuyển, mà còn là cơ hội để những tài năng trẻ từ nhiều quốc gia khẳng định mình trên bản đồ bóng đá thế giới. Với đội tuyển U17 Việt Nam, lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu là dấu mốc đặc biệt, mở ra cơ hội tích lũy kinh nghiệm và khẳng định năng lực ở sân chơi quốc tế.

PV/VOV.VN
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