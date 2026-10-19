U17 Việt Nam chạm trán U17 Hàn Quốc trước VCK U17 World Cup 2026

Sau khi ổn định nơi lưu trú, chiều 19/10, U17 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Cheonan (Hàn Quốc), chính thức bắt đầu đợt tập huấn kéo dài 10 ngày nhằm chuẩn bị cho VCK U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam sẽ có ba trận đấu tại Hàn Quốc (Ảnh: VFF)

Thời tiết tại Cheonan với nhiệt độ trung bình khoảng 15 độ C được đánh giá thuận lợi cho quá trình tập luyện, giúp thầy trò HLV Cristiano Roland duy trì cường độ vận động và tiếp tục hoàn thiện các nội dung chuyên môn.

Trong đợt tập huấn này, U17 Việt Nam dự kiến có 3 trận đấu giao hữu với các đối thủ chất lượng. U17 Việt Nam lần lượt gặp U17 FC Seoul vào ngày 21/10, U17 Cheonan City FC ngày 26/10 và U17 Hàn Quốc ngày 28/10.

Các trận đấu là cơ hội để ban huấn luyện kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật, đánh giá sự tiến bộ của các cầu thủ và nâng cao khả năng thích ứng với cường độ thi đấu cao. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để đội tuyển tiếp tục hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ trở về nước trước khi tiếp tục tập huấn tại UAE từ ngày 6/11. Sau đó, U17 Việt Nam di chuyển sang Qatar tham dự VCK U17 World Cup 2026.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Giải đấu tại Qatar đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển U17 Việt Nam góp mặt tại VCK U17 World Cup.