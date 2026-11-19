U17 Việt Nam trong buổi tập cuối cùng trước trận ra quân tại U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Chiều 19/11 theo giờ Qatar, U17 Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng, khép lại hành trình chuẩn bị kéo dài gần hai tháng trước khi chính thức bước vào tranh tài tại U17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland đang có tâm lý thoải mái và sự chuẩn bị tốt nhất cho trận ra quân tại bảng G gặp U17 Bỉ.

Khác với những buổi tập trước đó tập trung vào các nội dung chuyên môn, buổi tập cuối cùng được ban huấn luyện chủ động xây dựng theo hướng tạo tâm lý thoải mái, giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực trước thời điểm bước vào giải đấu lớn. HLV Cristiano Roland chủ yếu quan sát, nhường phần điều hành cho các trợ lý.

Mở đầu buổi tập, trợ lý Brandi Regato Neto tổ chức một số trò chơi vận động vui nhộn, mang đến bầu không khí sôi nổi và nhiều tiếng cười. Sau đó, các trợ lý chia đội hình thi đấu đối kháng trên nửa sân. Hoạt động này chủ yếu giúp các cầu thủ duy trì vận động, tạo sự hứng khởi và gắn kết thay vì đặt nặng yêu cầu về chiến thuật hay các phương án phối hợp.

Cựu danh thủ Nuno Gomes ghé thăm sân tập U17 Việt Nam và chụp ảnh lưu niệm cùng thầy trò HLV Cristiano Roland. (Ảnh: VFF)

Một điểm nhấn thú vị ở cuối buổi tập là sự xuất hiện của cựu tiền đạo nổi tiếng người Bồ Đào Nha Nuno Gomes. Huyền thoại bóng đá này đã đến thăm, giao lưu và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên U17 Việt Nam, mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ trước ngày đội tuyển ra quân.

Trước khi toàn đội rời sân tập, Trưởng đoàn U17 Việt Nam tham dự VCK FIFA U17 Wolrd Cup 2026 Đoàn Anh Tuấn đã có những lời chia sẻ, động viên tinh thần các cầu thủ. Nhìn lại hành trình chuẩn bị kéo dài gần hai tháng, bắt đầu từ ngày 20/9 với các chuyến tập huấn và thi đấu, Trưởng đoàn Đoàn Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực, sự hy sinh và tinh thần vượt khó của toàn thể thành viên đội tuyển.

Trưởng đoàn Đoàn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết là yếu tố xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển của U17 Việt Nam. HLV Cristiano Roland luôn đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với tập thể, yêu cầu các cầu thủ cùng hướng đến mục tiêu chung.

U17 Việt Nam sẵn sàng bước vào trận ra quân gặp U17 Bỉ. (Ảnh: VFF)

Theo ông Đoàn Anh Tuấn, hành trình từ vòng loại, chức vô địch U17 Đông Nam Á đến tấm vé tham dự U17 World Cup 2026 sau VCK U17 châu Á đều là kết quả của sự đồng lòng và nỗ lực tập thể, đồng thời mong muốn các cầu thủ tiếp tục phát huy tinh thần ấy, tuân thủ chỉ đạo chuyên môn của ban huấn luyện và giữ vững sự đoàn kết khi bước vào những thử thách tại World Cup.

Vào lúc 20h ngày 20/11 (giờ Hà Nội), U17 Việt Nam sẽ chính thức ra quân tại bảng G bằng cuộc đối đầu với U17 Bỉ. Sau hành trình chuẩn bị công phu và nhiều nỗ lực, thầy trò HLV Cristiano Roland đã sẵn sàng bước vào sân chơi lớn nhất thế giới ở cấp độ U17, với quyết tâm thể hiện tốt nhất khả năng và tinh thần của bóng đá Việt Nam.