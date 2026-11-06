U17 Việt Nam đấu U17 Fiji, tổng duyệt trước FIFA U17 World Cup 2026

Theo kế hoạch, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ lưu trú và tập luyện tại Dubai trong những ngày tới. Sân tập của đội đạt tiêu chuẩn chất lượng, nằm cách khách sạn khoảng 20 phút di chuyển bằng xe bus. Điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi giúp ban huấn luyện triển khai giáo án chuyên môn, đồng thời duy trì nền tảng thể lực cho các cầu thủ.

Một trong những yếu tố được ban huấn luyện quan tâm là khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết tại UAE. Hiện nhiệt độ ở Dubai dao động từ 25-36 độ C, trời khá nắng nóng. Đây cũng là điều kiện tương đồng với môi trường thi đấu tại Qatar, nơi tổ chức VCK FIFA U17 World Cup 2026.

U17 Việt Nam ổn định nơi lưu trú, bước vào buổi tập đầu tiên tại UAE.

Theo lịch trình, U17 Việt Nam sẽ duy trì tập luyện vào lúc 16h00 trong ba ngày liên tiếp, từ 6/11 đến 8/11. Đáng chú ý, ngày 9/11, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có trận đấu tập với U17 Fiji vào lúc 18h00 theo giờ địa phương. Đây là cơ hội để ban huấn luyện kiểm tra lực lượng, đánh giá phong độ cầu thủ và rà soát những phương án chiến thuật trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Sau trận đấu với U17 Fiji, đội tuyển sẽ di chuyển từ Dubai tới Doha (Qatar) vào ngày 10/11 để hoàn tất công tác chuẩn bị cuối cùng.

Việc sớm ổn định nơi ăn ở và bắt nhịp với điều kiện sinh hoạt tại UAE có ý nghĩa quan trọng đối với U17 Việt Nam. Ban huấn luyện kỳ vọng các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, duy trì trạng thái thể lực tốt nhất và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào thử thách tại sân chơi thế giới.