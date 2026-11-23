U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận gặp New Zealand

Tối 22/11 (giờ Qatar), U17 Việt Nam bước vào buổi tập nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cho cuộc đối đầu với U17 New Zealand. Không khí toàn đội diễn ra thoải mái, tự tin và đầy hứng khởi.

Ban huấn luyện tập trung rà soát các phương án chiến thuật, đặc biệt ở khả năng tổ chức phòng ngự, triển khai tấn công và cải thiện hiệu quả dứt điểm. Bên cạnh đó, HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự tổ chức họp kỹ thuật, phân tích trận đấu với U17 Bỉ và chỉ ra những hạn chế khiến đội tuyển phải nhận bàn thua.

U17 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp New Zealand (Ảnh: VFF).

Theo chiến lược gia người Brazil, những sai sót ở trận đấu trước là bài học quan trọng để các cầu thủ trẻ trưởng thành, hoàn thiện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm cho những thử thách tiếp theo.

HLV Cristiano Roland muốn U17 Việt Nam giành điểm

Chia sẻ về mục tiêu trước U17 New Zealand, HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam luôn hướng đến việc giành điểm trong từng trận đấu, dù phải đối mặt với những đối thủ có trình độ cao.

“Trước mỗi đối thủ, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu mỗi trận là có điểm số. Biết rằng trận đấu tới sẽ rất khó khăn nhưng U17 Việt Nam sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

HLV Cristiano Roland đặt mục tiêu giành điểm trước U17 New Zealand (Ảnh: VFF).

Dù thất bại trước U17 Bỉ, U17 Việt Nam vẫn để lại dấu ấn tích cực với tinh thần thi đấu quả cảm và hai bàn thắng vào lưới đối thủ. Nhà cầm quân người Brazil đánh giá cao nỗ lực của các học trò, nhưng cho rằng tinh thần quyết tâm cần đi cùng sự tập trung và hiệu quả trong lối chơi.

“Đó là trận đấu đáng tự hào dù các em không giành được điểm số. Các em đã thể hiện sự quả cảm nhưng như vậy là chưa đủ”, ông chia sẻ.

U17 Việt Nam cần giữ đôi chân trên mặt đất

HLV Cristiano Roland cũng nhắc nhở các cầu thủ không được chủ quan sau những lời khen dành cho màn trình diễn trước U17 Bỉ. Theo ông, sự khiêm tốn và tỉnh táo sẽ giúp toàn đội duy trì quyết tâm, đồng thời tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ.

“Mục tiêu của chúng tôi những trận tiếp theo vẫn là điểm số. Một trong những vấn đề quan trọng là sự khiêm tốn và giữ đôi chân trên mặt đất. Đây là kinh nghiệm rút ra từ những lần thất bại trước và đội cũng vừa nhận trận thua sau chuỗi trận thắng dài. Tôi nghĩ các em sẽ làm tốt điều này”, HLV Cristiano Roland cho biết.

HLV Cristiano Roland cảm ơn các khán giả đã cổ vũ tinh thần cho U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Bên cạnh công tác chuyên môn, chiến lược gia người Brazil gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam đã đồng hành và cổ vũ đội tuyển, cả trong nước lẫn trên khán đài tại Qatar.

Ông xem sự ủng hộ của khán giả là nguồn động viên lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm để ban huấn luyện và các cầu thủ tiếp tục nỗ lực, thi đấu với khát khao cao nhất. HLV Cristiano Roland bày tỏ mong muốn U17 Việt Nam sẽ có màn trình diễn tốt trước New Zealand, qua đó mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 New Zealand vào lúc 22h30 ngày 23/11 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Cristiano Roland tìm kiếm những điểm số đầu tiên tại giải đấu.

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