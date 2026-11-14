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U17 Việt Nam hòa đối thủ mạnh trước ngày tranh tài U17 World Cup 2026

Thứ Bảy, 22:29, 14/11/2026
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VOV.VN - U17 Việt Nam hòa đối thủ mạnh, U17 Panama, trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm U17 World Cup 2026.

Tối 14/11, U17 Việt Nam có trận giao hữu với U17 Panama. Đây là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Roland trước khi tranh tài tại VCK U17 World Cup 2026. U17 Panama thể hiện được sức mạnh và có bàn thắng dẫn trước và duy trì được ưu thế trong hiệp 1. 

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Ảnh: VFF. 

Tuy vậy, các học trò của HLV Cristiano Roland nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ ở khoảng thời gian sau đó và thành quả đã đến ở cuối hiệp 2. Chu Ngọc Nguyễn Lực bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính tiền vệ này thực hiện thành công quả phạt đền, quân bình tỷ số và ấn định kết quả hòa 1-1. 

Như vậy, U17 Việt Nam đã chính thức khép lại quãng thời gian hơn 2 tháng chuẩn bị và giờ đây sẽ chờ ngày chính thức tranh tài ở sân chơi lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17 của bóng đá thế giới. 

Tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội tuyển Bỉ, New Zealand và Mali. HLV Cristiano Roland nhấn mạnh toàn đội sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu, coi mỗi trận đều có ý nghĩa như một trận chung kết.

PV/VOV.VN
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