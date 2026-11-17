U17 Việt Nam nhận bằng chứng nhận tham dự VCK U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Ngày 17/11, đoàn kiểm tra của FIFA đã đến nơi đóng quân của U17 Việt Nam để tiến hành kiểm tra quốc kỳ, quốc ca, trang phục thi đấu và các trang thiết bị liên quan, nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết trước khi đội tuyển bước vào trận ra quân ngày 20/11 tới.

Đoàn kiểm tra gồm 3 thành viên FIFA đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng các hạng mục theo quy định. Đối với quốc kỳ, các thành viên U17 Việt Nam cùng xác nhận để bảo đảm tính chính xác. Bản ghi âm Quốc ca Việt Nam cũng được phát thử nhằm kiểm tra chất lượng âm thanh và xác nhận nội dung, tránh những nhầm lẫn có thể xảy ra trong các nghi thức trước trận đấu.

Đội ngũ của FIFA cũng tiến hành đối chiếu thông tin cầu thủ. Đoàn FIFA yêu cầu đội tuyển cung cấp hộ chiếu để kiểm tra, so sánh với danh sách đăng ký do VFF gửi trước đó. Qua rà soát, thông tin của 21 cầu thủ U17 Việt Nam đều được xác nhận chính xác, không phát hiện sai sót.

Đội ngũ của FIFA tiến hành đối chiếu thông tin cầu thủ U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Trang phục thi đấu, trang phục tập luyện và các trang thiết bị của U17 Việt Nam cũng được kiểm tra chi tiết về mẫu mã, kích thước, bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn do FIFA ban hành. Về cơ bản, các hạng mục của U17 Việt Nam đều đáp ứng yêu cầu. Đoàn kiểm tra đồng thời lưu ý đội tuyển về việc sử dụng logo nhà tài trợ trang phục trên một số thiết bị tập luyện và di chuyển, nhằm bảo đảm các quy định về thương quyền của giải đấu.

Kết thúc buổi kiểm tra, đại diện FIFA đã trao Bằng chứng nhận tham dự VCK U17 World Cup 2026 cho đội tuyển U17 Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U17 Việt Nam góp mặt tại sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới ở cấp độ U17.