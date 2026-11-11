U17 Việt Nam loại 4 cầu thủ trước ngày thi đấu U17 World Cup 2026

Tối 11/11, FIFA công bố danh sách cầu thủ chính thức của các đội tuyển tham dự VCK U17 World Cup 2026. Với ĐT Việt Nam, HLV Cristiano Roland đã quyết định loại 4 cầu thủ là Nguyễn Việt Dũng, Lê Nguyên Khánh, Tạ Đình Phong, Phạm Minh Cương khỏi danh sách cuối cùng.

Ảnh: VFF.

Trong đó, trường hợp đáng tiếc nhất là Phạm Minh Cương khi hậu vệ này là trụ cột của U17 Việt Nam trong suốt hành trình năm 2026. Dù không có tên trong danh sách đăng ký chính thức nhưng các cầu thủ bị loại vẫn sẽ đồng hành cùng U17 Việt Nam để sẵn sàng làm những gương mặt dự phòng.

U17 Việt Nam đã có mặt ở Qatar vào ngày hôm qua (10/11) để chuẩn bị cho quá trình tập luyện cuối cùng trước ngày thi đấu chính thức.

Tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đội tuyển Bỉ, New Zealand và Mali. HLV Cristiano Roland nhấn mạnh toàn đội sẽ tập trung giải quyết từng trận đấu, coi mỗi trận đều có ý nghĩa như một trận chung kết.

Về định hướng chiến thuật, HLV Cristiano Roland xác định U17 Việt Nam cần phát huy những điểm mạnh về tốc độ và kỹ thuật để bù đắp hạn chế về thể hình.

Theo chia sẻ của HLV Cristiano Roland, đội hướng tới lối chơi thông minh, xử lý bóng nhanh, đưa ra quyết định dứt khoát, đồng thời tổ chức di chuyển và kiểm soát không gian tốt khi không có bóng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp các cầu thủ hạn chế bất lợi trong những tình huống tranh chấp trực tiếp với đối thủ có thể hình vượt trội.