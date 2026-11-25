U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận đấu quyết định tại bảng G

U17 Việt Nam thi đấu kiên cường để có trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand. Đại diện khu vực Đông Nam Á sẽ còn trận đấu rất quan trọng với U17 Mali ở lượt trận cuối diễn ra vào lúc 20h ngày 26/11 để tranh tranh tấm vé đi tiếp.

Nói về sự chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Cristiano Roland khẳng định: “Chúng tôi sẽ làm công việc quen thuộc là phân tích đối thủ, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Các cầu thủ đã có hai trận đấu tuyệt vời. Tôi luôn nói với các em rằng dù kết quả thế nào, tôi vẫn ở bên cạnh để hỗ trợ quá trình phát triển của từng người. Mục tiêu ở trận cuối là giúp các em tiếp tục tỏa sáng, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ và tất cả những người đang dõi theo đội tuyển”.

HLV Cristiano Roland sẽ luôn ủng hộ các họ trò (Ảnh: VFF).

Sau trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand, U17 Việt Nam tập luyện rất tích cực để chuẩn bị cho trận đấu với U17 Mali, tiền đạo Văn Dương tiết lộ: “Thầy đã động viên toàn đội vì chúng em có một trận đấu tốt, đã nỗ lực hết sức để giữ lại điểm số và duy trì cơ hội đi tiếp. Trận gặp Mali sắp tới sẽ rất quan trọng”.

Đánh giá về đối thủ, Văn Dương cho rằng U17 Mali sở hữu ưu thế về thể hình, thể lực cùng nền tảng kỹ thuật tốt. Đây cũng là những yếu tố mà U17 Việt Nam cần đặc biệt lưu ý trong quá trình chuẩn bị.

Văn Dương nhận định: “U17 Mali rất khỏe, có thể hình tốt và nền tảng kỹ thuật cũng rất đáng chú ý. Chúng em cần chuẩn bị thật tốt, từ thể lực đến ý chí và tinh thần thi đấu. Chúng em mới 17 tuổi, vẫn còn nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển. Toàn đội luôn cố gắng giúp đỡ nhau tốt nhất có thể. Với cá nhân em, mục tiêu chung của đội bóng luôn được đặt lên hàng đầu”.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Mali tại U17 World Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 26/11. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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