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U17 Việt Nam nhận thông điệp quan trọng từ HLV Cristiano Roland

Sau thất bại 2-3 trước U17 Bỉ ở trận ra quân FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đang tập trung chuẩn bị cho cuộc đối đầu U17 New Zealand. Tiền vệ Đào Quý Vương cho biết HLV Cristiano Roland đã động viên toàn đội nhanh chóng vượt qua kết quả vừa qua, duy trì sự tập trung và hướng tới thử thách tiếp theo.

Theo Quý Vương, ban huấn luyện ghi nhận tinh thần thi đấu và những nỗ lực của các cầu thủ trong trận gặp U17 Bỉ. Tuy nhiên, HLV Cristiano Roland yêu cầu toàn đội không quá bận tâm đến kết quả, thay vào đó cần tập trung cải thiện những điểm còn hạn chế.

“Thầy Roland động viên mọi người rằng toàn đội đã thi đấu rất cố gắng và thầy cũng rất tự hào về chúng em. Thầy yêu cầu toàn đội tập trung, quên đi trận đấu vừa rồi để hướng tới trận đấu tiếp theo”, Quý Vương chia sẻ.

U17 Việt Nam quyết tâm tạo bất ngờ trước New Zealand (Ảnh: VFF).

Đánh giá về đối thủ U17 Bỉ, tiền vệ sinh năm 2009 cho rằng trận đấu đầu tiên mang đến nhiều bài học kinh nghiệm cho các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt trong khâu tổ chức lối chơi và tốc độ xử lý bóng.

“Thi đấu với đội Bỉ, chúng em nhận thấy mình cần chơi nhanh hơn vì đối thủ áp sát rất nhanh. Các cầu thủ cũng cần giữ cự ly gần nhau hơn để có thể phối hợp và thoát pressing”, tiền vệ U17 Việt Nam phân tích. Những điều chỉnh này được xem là yếu tố quan trọng để U17 Việt Nam cải thiện khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công trong những trận đấu tiếp theo.

Hướng tới cuộc đối đầu U17 New Zealand, Quý Vương nhấn mạnh toàn đội dành sự tôn trọng cho tất cả các đối thủ tại bảng đấu và quyết tâm mang đến màn trình diễn tốt nhất. “Ba đối thủ đều rất mạnh. Chúng em quyết tâm sẽ chơi một trận đấu cống hiến cho người hâm mộ”, tiền vệ trẻ khẳng định.

Về mục tiêu cá nhân, Quý Vương mong muốn được HLV Cristiano Roland trao cơ hội ra sân để đóng góp vào nỗ lực giành chiến thắng của U17 Việt Nam.

Bên cạnh công tác chuyên môn, tiền vệ trẻ cũng chia sẻ sự hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về chế độ dinh dưỡng giúp các cầu thủ cảm thấy thoải mái hơn trong thời gian lưu trú tại Doha. Những món ăn quen thuộc của Việt Nam giúp toàn đội ăn ngon miệng, thích nghi tốt hơn với điều kiện sinh hoạt và duy trì thể trạng phục vụ thi đấu.

Đào Quý Vương sinh năm 2009 tại Phú Thọ. Anh đến với bóng đá từ cảm hứng về hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Năm 11 tuổi, Quý Vương gia nhập lò đào tạo trẻ Hà Nội tại Nghệ An, bắt đầu hành trình xa gia đình để theo đuổi đam mê bóng đá.

Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, Quý Vương gây ấn tượng nhờ khả năng kiểm soát, phân phối bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu. Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, cầu thủ này ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của U17 Việt Nam trước U17 Malaysia.

Trước mùa giải 2026/2027, Quý Vương cùng một số đồng đội trẻ còn được trao cơ hội tập luyện với đội một Hà Nội. Đây là trải nghiệm quan trọng giúp tiền vệ trẻ tích lũy kinh nghiệm và làm quen với môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Cuộc đối đầu U17 New Zealand ngày 23/11 sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Cristiano Roland hướng tới kết quả tích cực sau trận ra quân. Với tinh thần quyết tâm và những bài học rút ra từ cuộc đối đầu U17 Bỉ, U17 Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục thể hiện sự tiến bộ tại FIFA U17 World Cup 2026.