Tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân của U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân cho biết, ban huấn luyện U17 Việt Nam đặt mục tiêu sẽ giành 1 chiến thắng ở vòng bảng U17 World Cup 2026. Toàn đội U17 Việt Nam quyết tâm thực hiện hóa mục tiêu này khi chạm trán U17 New Zealand ở lượt trận kế tiếp vào ngày 23/11.

“Ban huấn luyện đã đặt mục tiêu có 1 chiến thắng ở vòng bảng. Chúng em sẽ cố gắng hết sức để làm nên lịch sử ở trận đấu tới” – Lê Trọng Đại Nhân chia sẻ.

Nếu có thể đánh bại U17 New Zealand, U17 Việt Nam sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên của bóng đá Việt Nam giành chiến thắng ở sân chơi 11 người.

Trước đó, ĐT nữ Việt Nam đã không giành được điểm nào tại World Cup nữ 2023 còn U20 Việt Nam có 1 điểm tại U17 World Cup 2017. Đáng chú ý, điểm số lịch sử của U20 Việt Nam vào năm 2020 đến từ trận hòa 0-0 trước U20 New Zealand.

U17 Việt Nam tri ân người hâm mộ sau trận ra quân tại U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Lê Trọng Đại Nhân cũng tỏ ra tiếc nuối khi U17 Việt Nam thua sát nút 2-3 trước U17 Bỉ trong trận ra quân tại U17 World Cup 2026. Theo tiền đạo này, nếu như may mắn hơn, U17 Việt Nam có thể đã gỡ hòa 3-3.

Ở lượt trận mở màn bảng G, U17 New Zealand đã thua U17 Mali 0-3 và tạm thời xếp cuối bảng. Trong khi đó, U17 Việt Nam đang tạm xếp thứ 3.

Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 23/11. Ở lượt trận cuối tại bảng G, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Mali lúc 20h00 ngày 26/11.

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