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Sau bàn thắng sớm vào lưới U17 Bỉ nhờ cú đánh gót ngẫu hứng của Lê Sỹ Bách, U17 Việt Nam lùi về chơi phòng ngự số đông. Tuy nhiên, các học trò của HLV Cristiano Roland đã không thể bảo vệ thành quả tới hết hiệp 1 dù thể hiện tinh thần thi đấu đầy quyết tâm.

U17 Bỉ lật ngược tình thế với các pha làm bàn của Tinus Moorthamer và Kiyan Achahbar ở cuối hiệp 1, khi các cầu thủ U17 Việt Nam đã tỏ ra xuống sức. Theo thống kê của Soccerway, tính riêng trong hiệp 1, U17 Việt Nam có tỷ lệ kiểm soát bóng 35% và chỉ tạo thêm 2 cú sút sau bàn mở tỷ số.

U17 Việt Nam đã chinh phục tình cảm của khán giả với bản lĩnh “dám chơi bóng” trong hiệp 2, kéo U17 Bỉ vào cuộc rượt đuổi tỷ số và chỉ thua sát nút 2-3. Thống kê trong hiệp đấu này, U17 Việt Nam là đội cầm bóng nhiều hơn (56% so với 44%), chuyền bóng nhiều hơn (203 so với 174), dứt điểm nhiều hơn (6 so với 5).

Siêu phẩm từ pha đá phạt góc của Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 84 khiến các cầu thủ U17 Bỉ phải ngỡ ngàng. Và khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, U17 Việt Nam vẫn đang trong tâm thế tràn lên tấn công đối phương.

U17 Việt Nam đã có màn trình diễn đáng khích lệ trước U17 Bỉ. (Ảnh: VFF)

Nhìn rộng hơn, tinh thần dám chơi bóng và tự tin tổ chức tấn công là đặc tính nổi bật của U17 Việt Nam hiện tại.

Các học trò HLV Cristiano Roland đã thể hiện đặc tính này xuyên suốt từ hành trình vô địch U17 Đông Nam Á 2026, vào tứ kết U17 châu Á 2026 và trong trận ra quân tại U17 World Cup 2026.

Dù vậy, U17 Việt Nam thường có kết quả không tốt khi chơi phòng ngự phản công. Tiêu biểu là thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc tại vòng bảng U17 châu Á 2026. Trong trận đấu này, U17 Việt Nam đã vượt lên nhờ sự tỏa sáng của Lê Sỹ Bách và lùi về phòng ngự, nhưng liên tiếp nhận 4 bàn thua từ phút 84 đến 90+4.

U17 Việt Nam cũng không triển khai được ý đồ phòng ngự phản công trước U17 Australia trong hiệp 1 trận tứ kết U17 châu Á 2026 và bị đối phương chọc thủng lưới ở phút 41. Sau đó, U17 Việt Nam nhận thêm 2 bàn thua từ đòn “hồi mã thương” của đối thủ trong hiệp 2 khi rơi vào tình thế phải tìm bàn gỡ.

Tại lượt trận thứ 2 ở U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam và U17 New Zealand đều đang khát thắng sau khi thua lượt trận đầu tiên.

Sau những trải nghiệm trước U17 Bỉ, U17 Hàn Quốc và U17 Australia, U17 Việt Nam có thể sẽ không lựa chọn cách tiếp cận trận gặp U17 New Zealand bằng những toan tính chơi rình rập và so kè sự lỳ lợm.

U17 Việt Nam liệu có lặp lại kịch bản như ở trận thắng U17 UAE khi đối đầu với U17 New Zealand? (Ảnh: AFC)

Có khả năng, U17 Việt Nam sẽ chủ động cầm bóng và ưu tiên mặt trận tấn công trong cuộc đọ sức với U17 New Zealand nhằm hướng tới mục tiêu có chiến thắng lịch sử tại đấu trường World Cup.

Thực tế, U17 Việt Nam từng giải quyết một trận đấu có tính chất căng thẳng gần như tương tự với tâm thế chơi tấn công. Đó là trận gặp U17 UAE tại vòng bảng U17 châu Á - trận đấu quyết định tấm vé tới U17 World Cup 2026 - khi U17 Việt Nam đã tạo ra tỷ lệ cầm bóng 62%, thực hiện 444 đường chuyền, tung ra 13 cú sút và giành chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc.

Đáng chú ý, trong 2 buổi tập trước trận gặp U17 New Zealand, U17 Việt Nam đều dành nhiều thời lượng cho các bài tập phối hợp tấn công và dứt điểm cầu môn. Bên cạnh đó, HLV Cristiano Roland và các cộng sự cũng rà soát lại những phương án chiến thuật trong tổ chức phòng ngự.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand tại lượt trận thứ 2 bảng G U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 23/11 (giờ Hà Nội). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến màn so tài này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Màn ra mắt đầy cảm xúc của U17 Việt Nam tại đấu trường U17 World Cup VOV.VN - U17 Việt Nam có màn ra mắt đầy cảm xúc tại đấu trường U17 World Cup khi tạo ra cuộc rượt đuổi tỷ số với U17 Bỉ.