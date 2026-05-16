U17 Việt Nam – U17 Australia: Kỳ tích bán kết châu Á vẫy gọi

Thứ Bảy, 06:30, 16/05/2026
VOV.VN - Sau khi giành vé tham dự U17 World Cup 2026, mục tiêu của U17 Việt Nam là vượt qua U17 Australia để tiến vào bán kết giải U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam làm nên lịch sử khi giành vé dự U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi tiến vào tứ kết U17 châu Á 2026 với vị trí nhất bảng C và giành vé tham dự U17 World Cup 2026. Trước mắt thầy trò HLV Cristiano Roland là thử thách tiếp theo mang tên U17 Australia.

Ngay sau chiến thắng 3-2 trước U17 UAE ở lượt trận cuối bảng C và đoạt vé tới U17 World Cup, HLV Cristiano Roland cùng ban huấn luyện và lãnh đạo VFF đã nhắc nhở các cầu thủ U17 Việt Nam giữ sự tập trung để chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp U17 Australia.

Nếu vượt qua U17 Australia, U17 Việt Nam sẽ tái hiện kỳ tích vào bán kết châu lục giống như lứa U16 Việt Nam của Phạm Văn Quyến, Phan Như Thuật, Nguyễn Ánh Cường, Nguyễn Minh Đức… từng tạo ra vào năm 2000.

Điểm tựa cho U17 Việt Nam là chiến thắng 2-1 trước U17 Australia tại bán kết giải U17 Đông Nam Á. Đó là trận đấu mà U17 Việt Nam đã sớm để thủng lưới, nhưng sau đó trình diễn lối chơi mãn nhãn và lội ngược dòng đánh bại đối thủ.

Tại vòng bảng U17 châu Á, U17 Australia đứng nhì bảng D – bảng đấu chỉ còn 3 đội sau khi U17 Triều Tiên rút lui. Thầy trò HLV Carl Veart đã lần lượt thắng U17 Ấn Độ 4-0 và thua U17 Uzebekistan 0-2.

U17 Việt Nam từng thắng U17 Australia 2-1 trên hành trình vô địch U17 Đông Nam Á 2026. (Ảnh: VFF)

Đánh giá về U17 Australia, tiền vệ Nguyễn Minh Thủy cho biết: “U17 Việt Nam từng gặp U17 Australia tại bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Đây là đội bóng có thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ chiến thuật rất tốt. Toàn đội sẽ cố gắng hoàn thiện thêm các kỹ năng theo giáo án của ban huấn luyện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Mục tiêu của toàn đội là cố gắng đi sâu nhất có thể tại giải U17 châu Á 2026”.

Trong khi đó, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh rằng sự đoàn kết là chìa khóa làm nên sức mạnh của U17 Việt Nam: “Dù đội hình có nhiều cá nhân kỹ thuật, nhưng tôi luôn nhấn mạnh rằng: cá nhân chỉ tỏa sáng khi nằm trong một tập thể gắn kết. Chúng tôi đã xây dựng đội bóng thành một khối thống nhất, nơi mọi cầu thủ đều sẵn sàng hỗ trợ và chạy thay phần cho đồng đội”.

Về lực lượng, đội hình U17 Việt Nam tham dự giải U17 châu Á gần như giữ nguyên so với giải U17 Đông Nam Á. Trong khi đó, U17 Australia đã bổ sung một số nhân tố mới, nhất là 2 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu là thủ môn Charlie Wilson-Papps (thuộc biên chế Brighton) và hậu vệ Harrison Bond (thuộc biên chế Salzburg).

Trận tứ kết U17 châu Á giữa U17 Việt Nam vs U17 Australia diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Hoàng Long/VOV.VN
