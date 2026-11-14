U17 Việt Nam và bài toán thể hình ở VCK U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam đã có mặt ở Qatar, sẵn sàng cho U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF).

Tại VCK U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam thi đấu tại bảng G cùng các đội Mali, Bỉ và New Zealand. Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U17 Bỉ lúc 20h00 ngày 20/11. Đến 22h30 ngày 23/11, U17 Việt Nam chạm trán U17 New Zealand, đương kim vô địch khu vực châu Đại Dương. Ở lượt trận cuối vòng bảng, diễn ra lúc 20h ngày 26/11, thầy trò HLV Cristiano Roland đối đầu U17 Mali.

U17 Việt Nam thấp nhất bảng G

Theo thống kê chiều cao trung bình của FIFA với các đội bóng ở bảng G U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam là đội thấp nhất với thông số 175,2 cm. U17 New Zealand có chiều cao trung bình 178,5cm trong khi Mali và Bỉ đều có chiều cao trung bình trên 180cm với các thông số cụ thể là 181,7 và 183,5cm.

Với chiều cao thấp hơn đáng kể so với các đối thủ cùng bảng, U17 Việt Nam gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với kịch bản thua thiệt về tranh chấp trong các pha bóng bổng. Mali và Bỉ là những đội bóng có nhiều cầu thủ gốc châu Phi với không chỉ chiều cao tốt mà còn có thể hình thân trên rất ấn tượng chắc chắn sẽ tận dụng triệt để ưu thế để có những pha tấn công bằng bóng bổng với U17 Việt Nam.

Những tiền đạo như Zach Cashmore (New Zealand, 194cm), Mateo Soria (Bỉ, 185cm) hay Al Housseni Maiga (Mali, 191cm) sẽ là những thách thức thường trực với hàng thủ chỉ cao trên dưới 1,75 của U17 Việt Nam.

Trung vệ Elie Mbavu của U17 Bỉ (đeo băng đội trưởng) sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 188cm. (Ảnh: LĐBĐ Bỉ).

Ngoài những khó khăn khi phải phòng ngự bóng bổng, U17 Việt Nam chắc chắn cũng sẽ gặp nhiều thách thức trên mặt trận tấn công trước hàng thủ gồm các hậu vệ to lớn của đối phương.

Theo thống kê, hàng công với những gương mặt thường xuyên đá chính của U17 Việt Nam sẽ là Lê Trọng Đại Nhân (180cm), Lê Sỹ Bách (166cm) và Nguyễn Văn Dương (178cm).

Những cầu thủ này sẽ phải đối đầu với các trung vệ cao lớn như Elie Mbavu (Bỉ, 188cm), Edgard Opoku (Bỉ, 192cm), Salia Diarra (Mali, 190cm), Mamadou Bah (Mali, 188cm) hay Ethan Dyer (New Zealand, 183cm).

U17 Việt Nam đã từng thất bại trước U17 Hàn Quốc và U17 Australia ở giải U17 châu Á 2026 cũng bởi thất thế về thể hình và điều đó chắc chắn sẽ đặt ra những thách thức không nhỏ cho HLV Cristiano Roland và các cộng sự khi U17 Việt Nam tranh tài tại U17 World Cup năm nay.

U17 Việt Nam sẽ dùng phương án nào để khắc phục điểm yếu thể hình?

Lứa cầu thủ U17 Việt Nam hiện nay chuẩn bị thi đấu ở U17 World Cup 2026 đã được vận hành cùng nhau, thi đấu cùng nhau dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland trong suốt hơn 1 năm qua.

Từ giải đấu quốc tế đầu tiên là giải giao hữu ở Trung Quốc vào tháng 6/2025, các cầu thủ trẻ đã được trải nghiệm rất nhiều trận đấu, rất nhiều giải đấu với độ khó của các đối thủ là khác nhau. Trong quá trình ấy, HLV Cristiano Roland cũng rất ít khi xoay tua lực lượng và luôn duy trì một quân số đội hình thường xuyên thi đấu là 15-16 cầu thủ.

Điều này giúp các cầu thủ trẻ của U17 Việt Nam có được sự ăn ý, nhuần nhuyễn trong lối chơi. Đó sẽ là một lợi thế mà các đối thủ cùng bảng ít nhiều không có khi đội hình của các đội Mali, New Zealand, Bỉ thường xuyên thay đổi sau mỗi đợt tập trung và đến với U17 World Cup với ít nhiều tổn thất do chấn thương hay CLB chủ quản không nhả người.

Ảnh: AFC.

Về định hướng chiến thuật của U17 Việt Nam, HLV Cristiano Roland xác định U17 Việt Nam cần phát huy những điểm mạnh về tốc độ và kỹ thuật để bù đắp hạn chế về thể hình.

Theo chia sẻ của HLV Cristiano Roland, đội hướng tới lối chơi thông minh, xử lý bóng nhanh, đưa ra quyết định dứt khoát, đồng thời tổ chức di chuyển và kiểm soát không gian tốt khi không có bóng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp các cầu thủ hạn chế bất lợi trong những tình huống tranh chấp trực tiếp với đối thủ có thể hình vượt trội.

Thử thách với U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026 chắc chắn sẽ rất lớn nhưng với sự chuẩn bị kỹ cùng việc xác định mục tiêu rõ ràng, HLV Cristiano Roland và các học trò hoàn toàn có quyền tin vào khả năng làm nên bất ngờ.