HLV Cristiano Roland cùng U17 Việt Nam về nước, khép lại hành trình lịch sử tại U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam về nước, khép lại hành trình lịch sử tại U17 World Cup 2026

Tại giải đấu năm nay, U17 Việt Nam là một trong 9 đại diện của châu Á và là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt ở vòng chung kết. Sau dấu mốc U20 Việt Nam tham dự FIFA U20 World Cup 2017, việc U17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền góp mặt tại vòng chung kết U17 World Cup tiếp tục ghi thêm dấu ấn cho bóng đá trẻ nước nhà trên đấu trường quốc tế.

Ảnh: VFF

Ở vòng bảng, thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở bảng G cùng các đội tuyển U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. U17 Việt Nam đã có màn ra quân đầy nỗ lực trước U17 Bỉ, để thua sát nút với tỷ số 2-3. Tiếp đó, đội tạo nên trận đấu giàu cảm xúc khi ba lần bị dẫn trước nhưng đều kiên cường gỡ hòa, khép lại cuộc đối đầu với U17 New Zealand bằng tỷ số 3-3. Ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam để thua U17 Mali với tỷ số 0-2.

Ảnh: VFF

Kết thúc vòng bảng, U17 Việt Nam giành được 1 điểm, ghi 5 bàn thắng và để thủng lưới 8 lần, xếp thứ ba bảng G nhưng không nằm trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành quyền vào vòng 32 đội.

Ảnh: VFF

Dù hành trình tại Qatar khép lại, nhưng những trận đấu với các đối thủ đến từ châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi đã mang đến cho các cầu thủ trẻ Việt Nam những trải nghiệm quý giá. Đây là cơ hội để toàn đội kiểm chứng năng lực, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nhận diện những điểm cần tiếp tục hoàn thiện trong quá trình phát triển.

Ảnh: VFF

Sau khi về nước, các cầu thủ sẽ trở lại câu lạc bộ, tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho các giải đấu trẻ quốc gia trong năm 2027. Hành trình tại U17 World Cup 2026 sẽ là một dấu mốc đáng nhớ, đồng thời là hành trang để các cầu thủ tiếp tục trưởng thành, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp.

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