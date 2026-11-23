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Bài toán tâm lý trước mục tiêu lịch sử

U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử trong trận ra quân tại U17 World Cup 2026 với 2 bàn thắng vào lưới U17 Bỉ. Các học trò của HLV Cristiano Roland trở thành đội tuyển đầu tiên của bóng đá Việt Nam ghi bàn ở World Cup sân 11 người.

Tiếc rằng, 2 siêu phẩm của Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực không thể giúp U17 Việt Nam có điểm trước U17 Bỉ. Nhà vô địch U17 Đông Nam Á để thua 2-3 trước Á quân U17 châu Âu sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.

Sau trận ra quân, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân bày tỏ sự tiếc nuối khi cho rằng nếu may mắn hơn, U17 Việt Nam có thể gỡ hòa 3-3 trước U17 Bỉ. Chân sút này cũng nhấn mạnh quyết tâm giành chiến thắng của U17 Việt Nam ở trận đấu kế tiếp gặp U17 New Zealand.

Bên cạnh Lê Trọng Đại Nhân, 2 đồng đội Lê Sỹ Bách và Đào Quý Vương cũng khẳng định mục tiêu giành trọn 3 điểm của U17 Việt Nam trước U17 New Zealand.

U17 Việt Nam có màn trình diễn đáng khích lệ ở trận ra quân tại U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Nếu có thể đánh bại U17 New Zealand, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành đội tuyển sân 11 người đầu tiên của bóng đá Việt Nam giành chiến thắng ở World Cup.

Trước đó, bóng đá Việt Nam mới chỉ có 1 điểm tại World Cup sân 11 người, khi U20 Việt Nam hòa U20 New Zealand 0-0 tại U20 World Cup 2017. Đây là trận đấu mà U20 Việt Nam đã có nhiều pha bỏ lỡ đáng tiếc trước khung thành U20 New Zealand và trang mạng xã hội của FIFA vừa nhắc lại kỷ niệm này để hâm nóng bầu không khí trước cuộc đọ sức ở U17 World Cup 2026.

Trong bối cảnh các cầu thủ và giới mộ điệu đều đang hướng về một chiến thắng lịch sử của U17 Việt Nam trước U17 New Zealand, HLV Cristiano Roland đã nhắc nhở các học trò hãy khát khao hơn nhưng đừng quên giữ sự tập trung và hãy thi đấu thanh thoát hơn so với trận gặp U17 Bỉ.

Tử huyệt của U17 New Zealand

Cơ sở để U17 Việt Nam hướng đến chiến thắng không chỉ nằm ở màn trình diễn tích cực trước U17 Bỉ, mà còn nằm ở chuỗi vấn đề mà U17 New Zealand đã bộc lộ khi thua U17 Mali 0-3 ở trận ra quân.

Theo thống kê của Soccerway, U17 Mali đã ghi 3 bàn sau khi tạo ra 7 cơ hội lớn trước U17 New Zealand. Đáng chú ý, những cơ hội nguy hiểm nhất của U17 Mali đều được tạo ra từ những tình huống 3-4 cầu thủ tấn công đối đầu với 8-9 cầu thủ phòng ngự.

Dù có quân số đông đảo, hàng phòng ngự U17 New Zealand tỏ ra thiếu kết nối, chơi bị động và liên tục lộ ra những khoảng trống tai hại dù U17 Mali phối hợp tấn công khá đơn giản. Ngoài ra, U17 New Zealand thường xuyên “bỏ quên” khâu phòng ngự tuyến hai.

U17 New Zealand thi đấu không tốt trước U17 Mali. (Ảnh: OFC)

Tử huyệt của U17 New Zealand hiện rõ trong bàn nâng tỷ số lên 2-0 của U17 Mali. Đây là tình huống 9 cầu thủ U17 New Zealand có mặt trong vòng cấm nhưng vẫn lúng túng trước 4 cầu thủ đối phương ở tình huống phạt góc. Halidou Maiga thoải mái đón lõng ở tuyến hai và tung cú sút thành bàn trong thế không người kèm.

Cải thiện hệ thống phòng ngự không phải vấn đề dễ giải quyết với ban huấn luyện U17 New Zealand. Đây sẽ là cơ hội để U17 Việt Nam tính toán chiến thuật và hướng đến kết quả có lợi ở trận này.

Dẫu vậy, cần lưu ý, New Zealand là nền bóng đá có kinh nghiệm dày dạn tại U17 World Cup khi từng 4 lần vượt qua vòng bảng trong 11 lần tham dự trước đây. Đặc biệt, vào năm 2025, U17 New Zealand cũng từng thua U17 Mali 0-3 ở trận ra quân nhưng sau đó đã có màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng và chỉ thua sát nút 2-3 trước một đại diện bóng đá châu Á là U17 Saudi Arabia.

Trong bối cảnh đã thua U17 Mali ở trận ra quân, U17 New Zealand chắc chắn cũng đặt mục tiêu giành kết quả tốt trước U17 Việt Nam. Bởi vậy, cuộc đọ sức giữa đôi bên hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand tại lượt trận thứ 2 bảng G U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 23/11 (giờ Hà Nội). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến màn so tài này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

U17 Việt Nam quyết thắng U17 New Zealand, làm nên lịch sử tại U17 World Cup VOV.VN - U17 Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trước U17 New Zealand để làm nên lịch sử tại U17 World Cup 2026.