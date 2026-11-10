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U19 Hàn Quốc triệu tập dàn cầu thủ từ châu Âu về đấu U19 Việt Nam

Thứ Ba, 15:00, 10/11/2026
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VOV.VN - U19 Hàn Quốc triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các CLB ở châu Âu về so tài với U19 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026.

Giải giao hữu quốc tế U19 Panda Cup 2026 quy tụ 4 đội tuyển gồm U19 Việt Nam, U19 Hàn Quốc, U19 Tajikistan và chủ nhà U19 Trung Quốc.

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Bae Seung Gyun khi còn khoác áo CLB Feyenoord của Hà Lan. (Ảnh: Proshot). 

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Trung Quốc lúc 18h35 ngày 11/11 ở trận ra quân, trước khi đối đầu Hàn Quốc lúc 14h30 ngày 14/11. Ở lượt trận cuối cùng, U19 Việt Nam sẽ chạm trán Tajikistan lúc 14h30 ngày 17/11.

Do giải đấu diễn ra trong dịp FIFA Days nên các đội tuyển đều tận dụng tối đa cơ hội để triệu tập những gương mặt ưng ý nhất. Sau khi chủ nhà Trung Quốc gọi 2 cầu thủ từ châu Âu trở về, U19 Hàn Quốc cũng triệu tập rất nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các CLB ở châu Âu.

Cụ thể, HLV trưởng Kim Jung Soo đã triệu tập 4 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu về tham dự Panda Cup 2026 là: Lee Gyeong Hyun thuộc FC Copenhagen (Đan Mạch), Bae Seung Gyun của FC Dordrecht (Hà Lan), Kim Min Chan đang khoác áo VfL Kamen và Lee Choong Hyun thuộc biên chế Magdeburg, cùng ở Đức.

Bên cạnh 4 cầu thủ tại châu Âu, danh sách U19 Hàn Quốc còn có 20 gương mặt thuộc các CLB K.League và 2 cầu thủ đang thi đấu cho các CLB sinh viên. Một số cái tên đáng chú ý là Mo Gyeong Bin của Suwon Samsung, Kim Hyun Oh đang chơi cho Gyeongnam FC và Kang Dong Hwi đang khoác áo Jeju SK.

HLV Kim Jung Soo coi Panda Cup 2026 là cơ hội để U19 Hàn Quốc rèn quân, chuẩn bị lực lượng cho VCK U20 châu Á 2027 nên đây sẽ là đối thủ rất mạnh của U19 Việt Nam.

PV/VOV.VN
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