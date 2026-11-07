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U19 Trung Quốc gọi cầu thủ từ châu Âu về so tài U19 Việt Nam

Thứ Bảy, 10:02, 07/11/2026
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VOV.VN - U19 Trung Quốc triệu tập lực lượng khá mạnh để tham dự giải giao hữu Panda Cup 2026, giải đấu cũng có sự hiện diện của U19 Việt Nam.

Mới đây, danh sách U19 Trung Quốc tham dự giải giao hữu Panda Cup 2026 đã được công bố. Theo đó, nhà cầm quân người Serbia - Dejan Djurdjevic đã triệu tập 28 cầu thủ, là những gương mặt gần như tốt nhất của bóng đá trẻ Trung Quốc trong lứa tuổi U19.

u19 trung quoc goi cau thu tu chau Au ve so tai u19 viet nam hinh anh 1
Wei Xiangxin (số 9) khi thi đấu cho U17 Trung Quốc năm 2025. (Ảnh: AFC). 

Trong đó, có 2 nhân tố đang thi đấu tại châu Âu là Zhang Jiaming (Burnley) và Wei Xiangxin (Auxerre - Pháp). Zhang Jiaming cao 1m89, đã từng có thời gian được tập luyện ở đội trẻ Bayern Munich trong khi Wei Xiangxin sau khi thể hiện được năng lực ở giải U17 châu Á 2025 đã sang châu Âu thi đấu cho Auxerre, đội bóng đang chơi ở Ligue 1 - Pháp,

Bên cạnh 2 cầu thủ trở về từ châu Âu, U19 Trung Quốc cũng có 2 nhân tố gốc Tân Cương trong đội hình là thủ môn Yihesan Yilamu và hậu vệ Ailinizhaer Luoheman sở hữu thể hình và thể lực ấn tượng.

Giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2026 quy tụ 4 đội tuyển gồm U19 Việt Nam, U19 Hàn Quốc, U19 Tajikistan và chủ nhà U19 Trung Quốc.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Trung Quốc lúc 18h35 ngày 11/11 ở trận ra quân, trước khi đối đầu Hàn Quốc lúc 14h30 ngày 14/11. Ở lượt trận cuối cùng, U19 Việt Nam sẽ chạm trán Tajikistan lúc 14h30 ngày 17/11.

PV/VOV.VN
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