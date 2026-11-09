U19 Việt Nam gặp chủ nhà Trung Quốc trong trận mở màn giải quốc tế

Với lực lượng được bổ sung nhiều cầu thủ trẻ ở độ tuổi 16-17, U19 Việt Nam có cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, thử sức ở môi trường thi đấu quốc tế và chuẩn bị cho những nhiệm vụ tiếp theo trong quá trình phát triển. U19 Việt Nam bắt đầu tập trung tập luyện từ ngày 5/11, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Do thời điểm hội quân trùng với lịch thi đấu của các giải bóng đá trong nước, nhiều CLB và trung tâm đào tạo chưa thể bố trí lực lượng tốt nhất cho đội tuyển. Trên cơ sở đó, ban huấn luyện đã quyết định trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có các gương mặt mới ở độ tuổi 16-17 tham gia chuyến thi đấu tại Trung Quốc.

U19 Việt Nam chuẩn bị tham dự CFA Team China Panda Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Trong đó, ba gương mặt đáng chú ý từng được triệu tập vào U16 Việt Nam tham dự CFA Team China Peace Cup 2026 gồm thủ môn Lê Hoàng Gia Bảo, tiền vệ Phạm Tuấn Kiệt và tiền đạo Hoàng Trung Anh.

Bên cạnh đó, 10 cầu thủ từng có tên trong danh sách U20 Việt Nam tham dự Vòng loại U20 châu Á 2027 cũng góp mặt gồm: Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Khánh, Trần Hoàng Khanh, Hoàng Trọng Duy Khang, Hoàng Công Hậu, Nguyễn Văn Bách, Lê Huy Việt Anh, Lê Minh Nhật, Lê Khả Đức và Nguyễn Quốc Khánh.

Những con số này cho thấy lực lượng U19 Việt Nam được xây dựng với sự kết hợp giữa các cầu thủ đã có cơ hội tiếp cận môi trường đội tuyển ở những cấp độ trẻ khác nhau và những gương mặt đang được trao cơ hội khẳng định mình. Đây cũng là cơ sở để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá, sàng lọc và mở rộng nguồn cầu thủ cho các đội tuyển trẻ quốc gia.

Theo lịch thi đấu, CFA Team China Panda Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/11 đến 17/11 tại Trung tâm thể thao Shuangliu (Thành Đô, Trung Quốc), với sự tham dự của bốn đội tuyển gồm Việt Nam, chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan.

Việc được thử sức ở một giải đấu quốc tế với sự góp mặt của những đội tuyển trẻ có chất lượng như Trung Quốc, Hàn Quốc và Tajikistan sẽ là trải nghiệm bổ ích đối với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Đây là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá năng lực, khả năng thích nghi với cường độ thi đấu quốc tế, đồng thời tiếp tục rà soát và phát triển nguồn lực kế cận, chuẩn bị lực lượng cho những nhiệm vụ dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu U19 Việt Nam tại CFA Team China Panda Cup 2026 (giờ Việt Nam):

11/11 18h35 Trung Quốc – Việt Nam

14/11 14h30 Việt Nam – Hàn Quốc

17/11 14h30 Tajikistan – Việt Nam

Danh sách U19 Việt Nam.