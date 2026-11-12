U23 Qatar đánh bại U23 Thái Lan trước khi so tài U23 Việt Nam

16:59

U23 Qatar đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 2-1 trong lượt trận thứ hai giải U23 Quốc tế 2026. Hai bàn thắng ngay trong hiệp 1 giúp đại diện Tây Á tạo lợi thế lớn, trước khi U23 Thái Lan chỉ có thể ghi bàn danh dự ở những phút bù giờ. Kết quả này khiến cuộc đối đầu giữa U23 Qatar và U23 Việt Nam ở lượt trận cuối trở nên đáng chú ý.

U23 Qatar nhập cuộc chủ động và sớm kiểm soát thế trận. Phút thứ 8, đội trưởng Yamaan Jarrar đi bóng bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm ở góc hẹp, đánh bại thủ môn Atthuch Chankar để mở tỷ số.

Bàn thắng sớm giúp U23 Qatar thi đấu hưng phấn và tiếp tục gây sức ép. Phút 18, từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Jad Bassem Elsayed Saleh thoải mái bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-0. Hàng phòng ngự U23 Thái Lan mắc sai lầm nghiêm trọng khi không theo kèm cầu thủ đối phương.

Sau hai bàn thua, U23 Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình và tìm cách kiểm soát bóng. Tuy nhiên, những pha phối hợp của đại diện Đông Nam Á thiếu đột biến, trong khi các tình huống dứt điểm từ xa chưa đủ độ chính xác để gây khó khăn cho hàng thủ Qatar. Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước 2-0 dành cho đội bóng Tây Á.

Sang hiệp 2, U23 Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Dù vậy, đội bóng này gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự tổ chức chặt chẽ của U23 Qatar. Các đợt tấn công chủ yếu đến từ hai biên nhưng không tạo ra những cơ hội thực sự rõ ràng.

Ở chiều ngược lại, U23 Qatar vẫn có những pha phản công nguy hiểm. Phút 61, đại diện Tây Á bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 khi cầu thủ dứt điểm trúng vị trí của thủ môn Atthuch Chankar. Đến phút 75, Mohamed Hani H Faragalla cũng không thể tận dụng cơ hội trong vòng cấm.

Kịch tính xuất hiện ở những phút cuối trận. Phút 90+2, thủ môn U23 Qatar phạm lỗi với Phongsakorn Sangkasopha trong vòng cấm, khiến đội nhà phải chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Phongsakorn Sangkasopha thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho U23 Thái Lan ở phút 90+3.

Tuy nhiên, thời gian còn lại không đủ để đại diện Đông Nam Á tìm kiếm bàn gỡ hòa. U23 Qatar bảo toàn chiến thắng 2-1 và tạo đà tâm lý trước cuộc đối đầu với U23 Việt Nam ở lượt trận cuối. Trong khi đó, U23 Thái Lan sẽ chạm trán U23 Singapore.