U23 Thái Lan chia tay giải U23 quốc tế 2026 bằng trận thắng thuyết phục

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Sau 2 lượt trận đã qua, U23 Thái Lan và U23 Singapore đã không còn cơ hội vô địch giải U23 quốc tế Gia Lai 2026. Tuy nhiên, đội chiến thắng sẽ giành được giải ba cùng phần thưởng 20.000 USD.

Ảnh: FAT.

Do đó, đôi bên đều thể hiện sự quyết tâm trong việc tổ chức tấn công và tìm bàn thắng. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U23 Thái Lan đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút 33. Noisri thoát xuống vòng cấm U23 Singapore từ một đường chuyền dài rồi tung ra cú sút, mở đầu cho pha bóng lộn xộn, Popoon là người tận dụng cơ hội để ghi bàn.

Dù thi đấu lép vế, U23 Singapore cũng tìm được bàn gỡ ở phút 41. Hậu vệ Marcus Mosses đã dâng cao vào vòng cấm U23 Thái Lan, mở ra thời cơ cho Rashid dứt điểm thành công.

Sang hiệp 2, U23 Thái Lan hoàn toàn áp đảo và liên tiếp có thêm những bàn thắng. Phút 64, Phongsakon thoát xuống góc phải vòng cấm đón đường phất dài của đồng đội, anh đỡ ngực và ở nhịp 2 đã xỏ háng thủ môn Yazid.

Đến phút 79, cách biệt được nhân đôi cho U23 Thái Lan, Wongsa xử lý, qua người rồi dứt điểm căng khiến thủ môn của Singapore không thể cản phá. 3-1 nghiêng về Thái Lan là kết quả cuối cùng.

U23 Thái Lan giành hạng ba giải U23 quốc tế Gia Lai 2026 và nhận phần thưởng 20.000 USD. Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn