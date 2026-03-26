U23 Thái Lan mất hàng loạt trụ cột khi đối đầu U23 Việt Nam

Thứ Năm, 15:06, 26/03/2026
VOV.VN - U23 Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự trong trận gặp U23 Việt Nam.

U23 Thái Lan sẽ có trận đấu gặp U23 Việt Nam vào 14h ngày 28/3. Đây là màn so tài trong khuôn khổ lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026. 

Oussama Thiangkham nhận thẻ đỏ trong trận U23 Thái Lan gặp U23 Trung Quốc. (Ảnh: FAT). 

Trước trận đấu này, U23 Thái Lan gặp tổn thất lớn về lực lượng khi thiếu vắng hai gương mặt quan trọng ở hàng phòng ngự. Cụ thể, trung vệ Wichan Inaram bị chấn thương sau pha va chạm ở trận đấu với U23 Trung Quốc. Theo đánh giá của bộ phận y tế, cầu thủ này sẽ phải nghỉ khoảng bốn đến bảy ngày và chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận gặp U23 Việt Nam. 

Bên cạnh đó, hậu vệ cánh Oussama Thiangkham cũng sẽ phải nghỉ trận đấu U23 Thái Lan gặp U23 Việt Nam do đã nhận thẻ đỏ trong trận gặp U23 Trung Quốc. Những tổn thất lực lượng này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của U23 Thái Lan trong màn so tài sắp tới.

Dù vậy, U23 Thái Lan với lực lượng gồm nhiều cầu thủ 22, 23 tuổi vẫn được đánh giá nhỉnh hơn U23 Việt Nam vốn chỉ bao gồm toàn bộ các cầu thủ trong độ tuổi U21. 

Trận đấu U23 Thái Lan gặp U23 Việt Nam sẽ được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi. 

PV/VOV.VN
Bảng xếp hạng CFA Team China 2026 mới nhất: U23 Việt Nam tạm xếp thứ ba
Kết quả U23 Việt Nam 1-1 U23 Triều Tiên: Nỗ lực cầm hòa đội bóng đẳng cấp
Kết quả U23 Việt Nam 1-1 U23 Triều Tiên: Nỗ lực cầm hòa đội bóng đẳng cấp

VOV.VN - Kết quả U23 Việt Nam 1-1 U23 Triều Tiên: U23 Việt Nam đã có trận đấu nỗ lực để cầm hòa đối thủ ở trình độ cao với nhiều gương mặt đã thi đấu vòng loại ba World Cup 2026.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/3: Tâm điểm U23 Việt Nam
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/3: Tâm điểm U23 Việt Nam

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 25/3, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên ở giải CFA Team China 2026.

