U23 Thái Lan mất hàng loạt trụ cột khi đối đầu U23 Việt Nam

U23 Thái Lan sẽ có trận đấu gặp U23 Việt Nam vào 14h ngày 28/3. Đây là màn so tài trong khuôn khổ lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026.

Oussama Thiangkham nhận thẻ đỏ trong trận U23 Thái Lan gặp U23 Trung Quốc.

Trước trận đấu này, U23 Thái Lan gặp tổn thất lớn về lực lượng khi thiếu vắng hai gương mặt quan trọng ở hàng phòng ngự. Cụ thể, trung vệ Wichan Inaram bị chấn thương sau pha va chạm ở trận đấu với U23 Trung Quốc. Theo đánh giá của bộ phận y tế, cầu thủ này sẽ phải nghỉ khoảng bốn đến bảy ngày và chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận gặp U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, hậu vệ cánh Oussama Thiangkham cũng sẽ phải nghỉ trận đấu U23 Thái Lan gặp U23 Việt Nam do đã nhận thẻ đỏ trong trận gặp U23 Trung Quốc. Những tổn thất lực lượng này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của U23 Thái Lan trong màn so tài sắp tới.

Dù vậy, U23 Thái Lan với lực lượng gồm nhiều cầu thủ 22, 23 tuổi vẫn được đánh giá nhỉnh hơn U23 Việt Nam vốn chỉ bao gồm toàn bộ các cầu thủ trong độ tuổi U21.

Trận đấu U23 Thái Lan gặp U23 Việt Nam sẽ được Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.