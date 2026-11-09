U23 Việt Nam điều chỉnh lực lượng trước trận gặp U23 Thái Lan

U23 Việt Nam điều chỉnh lực lượng

U23 Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự trước thềm giải bóng đá giao hữu quốc tế do ảnh hưởng của chấn thương. Theo đó, hai cầu thủ Cao Hoàng Minh (HAGL) và Nguyễn Đức Phú (CA TP.HCM) được triệu tập bổ sung, thay thế Trần Thành Trung (Ninh Bình) và Nguyễn Trọng Tuấn (Hưng Yên).

Trần Thành Trung gặp chấn thương khi còn ở CLB. Sau khi hội quân và được kiểm tra y tế, cầu thủ này được đánh giá không đủ khả năng thi đấu tại giải. Trong khi đó, Nguyễn Trọng Tuấn mới gặp chấn thương đầu gối trong trận đấu tại vòng vừa qua của Giải hạng Nhất quốc gia.

U23 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho giải đấu (Ảnh: VFF)

Hai cầu thủ được triệu tập bổ sung đều sinh năm 2003 và đang thi đấu tại V-League. Cao Hoàng Minh trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, có sở trường ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong khi đó, Nguyễn Đức Phú trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá PVF, từng khoác áo các đội tuyển trẻ U20, U21, U22 và U23 Việt Nam. Ngoài vị trí tiền vệ trung tâm, Đức Phú còn có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự, mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện.

Hiện tại, U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện tại Pleiku nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho giải đấu. Ban huấn luyện tập trung ổn định lực lượng, duy trì nền tảng thể lực và rà soát các phương án chuyên môn trước khi bước vào thi đấu. Với sự điều chỉnh nhân sự kịp thời, U23 Việt Nam hướng tới trạng thái sẵn sàng tốt nhất cho trận ra quân gặp U23 Thái Lan vào lúc 19h00 ngày 10/11 trên sân vận động Pleiku.

Về phía các đội khách mời, U23 Qatar đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng chiều 8/11 nhằm chuẩn bị cho trận đấu mở màn tại giải. Trong khi đó, U23 Singapore đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng cùng ngày, trước khi tiếp tục di chuyển bằng đường hàng không đến Gia Lai. Đội đã có mặt tại Pleiku và được ban tổ chức đón tiếp chu đáo. Theo kế hoạch, U23 Thái Lan sẽ là đội khách quốc tế cuối cùng có mặt tại Pleiku, dự kiến vào chiều 9/11.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế với sự góp mặt của U23 Việt Nam diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 tại Sân vận động Pleiku. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc. Giải đấu là dịp để các đội rà soát lực lượng, hoàn thiện chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hướng tới những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới.

Danh sách U23 Việt Nam.