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U23 Việt Nam hội quân, bắt đầu chuẩn bị cho giải đấu tứ hùng tại Gia Lai

Chủ Nhật, 20:40, 08/11/2026
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VOV.VN - U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng để chuẩn bị cho giải đấu tứ hùng tại Gia Lai.

Chiều 8/11, U23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng dưới sự hướng dẫn của HLV Đinh Hồng Vinh nhằm chuẩn bị cho giải đấu tứ hùng sắp tới ở Gia Lai. 

Hiện tại, U23 Việt Nam đã có 33 cầu thủ hội quân tại Gia Lai. Năm thành viên còn lại gồm Nguyễn Mạnh Hưng, Tạ Xuân Trường, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Quốc Toản và Nguyễn Cảnh Tài sẽ hội quân vào ngày mai 9/11.

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U23 Việt Nam tập luyện buổi đầu tiên ở Gia Lai. (Ảnh: CLB HAGL)

Trong buổi tập đầu tiên ở Gia Lai, lực lượng U23 Việt Nam được chia thành 2 nhóm nhằm bảo đảm khối lượng vận động phù hợp với tình trạng thể lực của các cầu thủ. Nhóm cầu thủ vừa thi đấu tại vòng 7 V-League 2026/2027 được bố trí tập phục hồi, trong khi các cầu thủ còn lại thực hiện các nội dung tập luyện theo giáo án của ban huấn luyện.

Cũng trong ngày 8/11, U23 Qatar đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng còn U23 Singapore đã đặt chân tới Gia Lai. Dự kiến ngày mai 9/11, U23 Thái Lan sẽ có mặt tại Gia Lai để chuẩn bị cho giải đấu.

Theo kế hoạch giao hữu tứ hùng Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11 tại sân vận động Pleiku, với sự tham dự của U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Singapore và U23 Thái Lan. Giải đấu là dịp để các đội rà soát lực lượng, hoàn thiện chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước những mục tiêu quan trọng trong thời gian tới.

PV/VOV.VN
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