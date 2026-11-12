U23 Việt Nam rộng cửa vô địch sau chiến thắng trước U23 Singapore

20:59

U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ hai giải U23 Quốc tế 2026, qua đó giành 6 điểm tuyệt đối sau hai trận và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Bàn thắng duy nhất của Bảo Long giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nắm lợi thế lớn trước lượt trận cuối với U23 Qatar.

U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động, nhanh chóng đẩy cao đội hình và gây sức ép lên phần sân đối phương. Ngay phút thứ 2, Gia Bảo có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thể tận dụng thành công. Những phút tiếp theo, đội chủ nhà liên tục tổ chức tấn công từ hai biên.

Phút thứ 9, Quang Duyệt tung cú sút căng trước vòng cấm, buộc thủ môn Muhammad A.B.M Yazid phải trổ tài cứu thua. Đến phút 11, Văn Thuận phối hợp với Minh Hoàng trước khi tiền đạo này dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Singapore, nhưng xà ngang từ chối bàn thắng của U23 Việt Nam.

Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống hãm thành, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự số đông, được tổ chức chặt chẽ của U23 Singapore. Những pha phối hợp cuối cùng thiếu độ chính xác khiến U23 Việt Nam không thể tìm được bàn thắng trong hiệp 1. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Sau giờ nghỉ, HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện ba sự thay đổi nhân sự khi đưa Bảo Long, Khoa Ngô và Minh Tâm vào sân thay Thanh Đức, Gia Bảo và Minh Hoàng. Những điều chỉnh này giúp U23 Việt Nam gia tăng sức tấn công.

Phút 61, Khoa Ngô đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm căng bằng chân phải, nhưng bóng tìm đến cột dọc khung thành U23 Singapore. Tiền đạo này tiếp tục tạo dấu ấn với những pha đột phá nguy hiểm.

Sức ép liên tục cuối cùng cũng giúp U23 Việt Nam khai thông thế bế tắc. Phút 70, từ tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm đối phương, Bảo Long xuất hiện đúng lúc, tung cú dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong những phút còn lại, U23 Việt Nam tiếp tục tạo ra một số cơ hội nhưng không thể gia tăng cách biệt. Chung cuộc, đội chủ nhà giành chiến thắng 1-0.

Với kết quả này, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, hơn U23 Qatar 2 điểm. U23 Singapore đứng thứ ba với 1 điểm, còn U23 Thái Lan xếp cuối khi chưa giành được điểm nào. Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Qatar trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng.

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