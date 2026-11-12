U23 Việt Nam rộng cửa vô địch sau chiến thắng trước U23 Singapore
VOV.VN - U23 Việt Nam rộng cửa vô địch U23 Quốc tế 2026 sau chiến thắng trước U23 Singapore ở lượt trận thứ 2 với tỉ số 1-0.
U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ hai giải U23 Quốc tế 2026, qua đó giành 6 điểm tuyệt đối sau hai trận và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Bàn thắng duy nhất của Bảo Long giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh nắm lợi thế lớn trước lượt trận cuối với U23 Qatar.
U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động, nhanh chóng đẩy cao đội hình và gây sức ép lên phần sân đối phương. Ngay phút thứ 2, Gia Bảo có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thể tận dụng thành công. Những phút tiếp theo, đội chủ nhà liên tục tổ chức tấn công từ hai biên.
Phút thứ 9, Quang Duyệt tung cú sút căng trước vòng cấm, buộc thủ môn Muhammad A.B.M Yazid phải trổ tài cứu thua. Đến phút 11, Văn Thuận phối hợp với Minh Hoàng trước khi tiền đạo này dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Singapore, nhưng xà ngang từ chối bàn thắng của U23 Việt Nam.
Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống hãm thành, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự số đông, được tổ chức chặt chẽ của U23 Singapore. Những pha phối hợp cuối cùng thiếu độ chính xác khiến U23 Việt Nam không thể tìm được bàn thắng trong hiệp 1. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.
Sau giờ nghỉ, HLV Đinh Hồng Vinh thực hiện ba sự thay đổi nhân sự khi đưa Bảo Long, Khoa Ngô và Minh Tâm vào sân thay Thanh Đức, Gia Bảo và Minh Hoàng. Những điều chỉnh này giúp U23 Việt Nam gia tăng sức tấn công.
Phút 61, Khoa Ngô đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm căng bằng chân phải, nhưng bóng tìm đến cột dọc khung thành U23 Singapore. Tiền đạo này tiếp tục tạo dấu ấn với những pha đột phá nguy hiểm.
Sức ép liên tục cuối cùng cũng giúp U23 Việt Nam khai thông thế bế tắc. Phút 70, từ tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm đối phương, Bảo Long xuất hiện đúng lúc, tung cú dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Trong những phút còn lại, U23 Việt Nam tiếp tục tạo ra một số cơ hội nhưng không thể gia tăng cách biệt. Chung cuộc, đội chủ nhà giành chiến thắng 1-0.
Với kết quả này, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, hơn U23 Qatar 2 điểm. U23 Singapore đứng thứ ba với 1 điểm, còn U23 Thái Lan xếp cuối khi chưa giành được điểm nào. Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Qatar trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng.
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U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai U23 Quốc tế 2026 với sự tự tin sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Thái Lan. Nguyễn Minh Tâm lập cú đúp bằng hai pha đánh đầu, trước khi Williams Minh Hoàng ấn định tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 87. Kết quả này giúp thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có khởi đầu thuận lợi và tạo lợi thế tâm lý trước cuộc đối đầu Singapore.
Tuy nhiên, U23 Việt Nam không được phép chủ quan. Ở trận ra quân, U23 Singapore đã cầm hòa U23 Qatar 0-0 nhờ lối chơi phòng ngự kỷ luật. Dù để đối thủ kiểm soát bóng 63% và tung ra 13 cú dứt điểm, đội bóng đảo quốc sư tử vẫn đứng vững trước sức ép.
Vì vậy, U23 Việt Nam nhiều khả năng phải đối mặt với thế trận phòng ngự số đông. Đội chủ nhà cần phát huy khả năng tấn công biên, đồng thời cải thiện những pha phối hợp trung lộ và khai thác bóng hai để tìm kiếm bàn thắng.
Lợi thế sân nhà, phong độ và lịch sử đối đầu đều nghiêng về U23 Việt Nam. Nếu giành chiến thắng, đồng thời U23 Thái Lan và U23 Qatar hòa nhau, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ sớm vô địch giải đấu. Dù vậy, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung và tránh những sai lầm trước các pha phản công của Singapore.
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TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': KHÔNG VÀO !!! Ở pha lên bóng đầu tiên bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm U23 Singapore, cơ hội đến với Gia Bảo, nhưng tiền đạo của HAGL lại dứt điểm không tốt, lỡ cơ hội mở tỉ số.
4': KHÔNG ĐƯỢC !!! U23 Việt Nam tấn công bên cánh trái, Gia Bảo phối hợp với Thanh Đức, nhưng hậu vệ U23 Singapore đã đoán được ý đồ và hóa giải thành công.
6': U23 Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của U23 Singapore. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh vẫn chưa tạo ra được cơ hội ghi bàn rõ rệt.
7': KHÔNG ĐƯỢC !!! Văn Thuận đi bóng lắt léo bên cánh phải sau đó thực hiện đường căng ngang, nhưng hậu vệ đối phương đã phá bóng đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, U23 Việt Nam không làm khó được hàng thủ u23 Singapore.
9': KHÔNG VÀO !!! Quang Duyệt có cơ hội trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng thủ môn Muhammad A.B.M Yazid bay người cứu thua xuất sắc. Ở pha đá phạt góc sau đó, hàng thủ đội khách vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình.
10': KHÔNG ĐƯỢC !!! Minh Hoàng có bóng ở giữa sân, tiền đạo này chuyền ra cánh trái cho Thanh Đức, nhưng đường chuyền quá mạnh nên bóng đi hết đường biên dọc.
11': XÀ NGANG CỨU THUA !!! Văn Thuận phối hợp rất hay với Minh Hoàng trước vòng cấm địa, tiền đạo này dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Muhammad A.B.M Yazid, nhưng lại bị xà ngang từ chối bàn thắng.
13': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Minh Hoàng đi bóng xâm nhập vòng cấm địa U23 Singapore, nhưng trước vòng vây của 3 cầu thủ đối phương, tiền đạo U23 Việt Nam đã không thể vượt qua. U23 Việt Nam vẫn đang tạo ra sức ép lớn lên phần sân U23 Singapore, nhưng chưa thể ghi bàn.
18': PHẠM LỖI !!! U23 Singapore được hưởng quả phạt trực tiếp bên cánh phải sát đường biên dọc, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng Cao Văn Bình đã đấm bóng giải nguy thành công.
21': KHÔNG VÀO !!! Long Vũ tạt bóng vào vòng cấm địa cho Gia Bảo, nhưng cú đánh đầu của tiền đạo thuộc biên chế HAGL lại đi chệch khung thành U23 Singapore.
22': KHÔNG ĐƯỢC !!! U23 Singapore lên bóng bên cánh trái, bóng được tạt vào vòng cấm cho Sim Jun Yen, nhưng tiền đạo này không thể khống chế bóng.
25': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thanh Đức có bóng sát đường biên ngang, cầu thủ này tạt bóng vào vòng cấm địa, nhưng thủ môn Muhammad A.B.M Yazid đã đoán được ý đồ và bắt gọn bóng.
28': THẺ VÀNG !!! Khairin Nadim Bin Rahim nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Minh Hoàng.
30': NGUY HIỂM !!! Văn Thuận đi bóng tốc độ bên cánh phải sau đó nhồi bóng vào vòng cấm địa, nhưng hàng thủ U23 Singapore và thủ môn Muhammad A.B.M Yazid đã chơi tập trung và hóa giải thành công.
32': PHẠT GÓC !!! U23 Việt Nam đá phạt góc bên cánh phải, Văn Thuận tạt bóng vào vòng cấm địa cho đồng đội, nhưng hàng thủ U23 Singapore vẫn chơi tốt và hóa giải thành công.
35': KHÔNG CÓ 11M !!! Đức Phú xâm nhập vòng cấm địa và bị hậu vệ đối phương truy cản, nhưng trọng tài xác định không có lỗi nên U23 Việt Nam không được hưởng phạt đền.
38': KHÔNG VÀO !!! Gia Bảo có cơ hội đánh đầu trong vòng cấm địa, nhưng tiền đạo của HAGL lại một lần nữa không thể đưa bóng đi trúng đích.
43': BẾ TẮC !!! U23 Việt Nam vẫn đang bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của U23 Singapore. Đối phương bịt kín không gian chơi bóng của đội chủ nhà nên các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh không có nhiều cơ hội.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 2 phút đá bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! U23 Việt Nam và U23 Singapore tạm hòa nhau 0-0.
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HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
THAY NGƯỜI !!! Ngay ở đầu hiệp 2, U23 Việt Nam có sự thay đổi người khi Thanh Đức, Gia Bảo, Minh Hoàng rời sân nhường chỗ cho Bảo Long, Khoa Ngô và Minh Tâm.
49': PHẠM LỖI !!! Đức Phú bị phạm lỗi ở giữa sân, U23 Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp. Bóng được treo vào vòng cấm cho Khoa Ngô, nhưng các cầu thủ chủ nhà không thể dứt điểm vì hậu vệ đội bạn áp sát nhanh.
50': KHÔNG ĐƯỢC !!! Văn Thuận có bóng trước vòng cấm địa U23 Singapore, cầu thủ này tung cú dứt điểm, nhưng anh bị trượt trụ nên không đưa được bóng đi trúng đích.
52': KHÔNG VÀO !!! Khoa Ngô đi bóng lắt léo trước vòng cấm địa rồi tung cú dứt điểm, nhưng thủ môn Muhammad A.B.M Yazid đã đổ người cứu thua xuất sắc.
57': U23 Việt Nam đang sử dụng nhiều pha đánh biên, tạt bóng vào vòng cấm của U23 Singapore, nhưng đội bạn phòng ngự bóng bổng tốt nên những phương án này chưa hiệu quả.
61': KHÔNG VÀO !!! Khoa Ngô đi bóng xâm nhập vòng cấm địa rồi tung cú dứt điểm căng bằng chân phải, nhưng bóng đập cột dọc đi hết đường biên ngang.
65': KHÔNG VÀO !!! Đức Phú tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa sau pha phá bóng của cầu thủ đối phương, nhưng bóng đi lên khán đài.
69': KHÔNG VÀO !!! Khoa Ngô đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi mở ra góc sút thuận lợi, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đập chân hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, hàng thủ của U23 Singapore vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình.
70': VÀO VÀO VÀO !!! Từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm U23 Singapore, U23 Việt Nam đã có bàn thắng sau pha dứt điểm của Bảo Long.
74': THẺ VÀNG !!! Andy Reefqy B.M. Hasyim nhận thẻ vàng vì chơi xấu với cầu thủ U23 Việt Nam.
76': THẺ VÀNG !!! Quang Kiệt bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ đối phương.
79': KHÔNG VÀO !!! Văn Thuận đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm, nhưng cựu cầu thủ Thanh Hóa bị trượt chân nên bóng đi nhẹ nên không làm khó được thủ môn đội khách.
82': KHÔNG VÀO !!! Bảo Long quyết định tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi không trúng đích. U23 Việt Nam vẫn chưa có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
86': THẺ VÀNG !!! Harith Danish Bin Irwan bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi với Đức Phú.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
90+3': DỨT ĐIỂM !!! Khoa Ngô xâm nhập vòng cấm địa và dứt điểm căng bằng chân trái, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của U23 Singapore.
HẾT GIỜ !!! U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore để dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm, hơn U23 Qatar, đội đứng thứ nhì 2 điểm. Trong khi đó, U23 Singapore đứng thứ 3 với 1 điểm, đứng cuối là U23 Thái Lan 0 điểm.
Trực tiếp U23 Singapore vs U23 Việt Nam trong khuôn khổ giải U23 Quốc tế 2026 diễn ra lúc 19h hôm nay 12/11.
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